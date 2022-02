El portero que gobierna el país, por Augusto Álvarez Rodrich

Un portero gobierna el país. Roberto Chiabra.

De trabajo en Lima. Amo lo que hago. Todo es perfecto… todo es vibración. Coach motivacional y de sanación Saúl Alanya Sinche, tras reunirse con Castillo mientras armaba el gabinete.

Por favor, alcaldesa, alcaldesa, un ratito, usted está en mi casa, le exijo, primero, respeto, me cambia de tono. Maricarmen Alva a la alcaldesa de Ocoña.

La prensa reclamó un gabinete de ancha base y eso es lo que hay ahora. Flamante premier Aníbal Torres.

No me dejan trabajar, déjenme trabajar, solo van cuatro días, y están plan, plan, plan. ¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo? Ministro de salud, Hernán Condori.

Un charlatán, un vendedor de aceite de culebra. ¿En qué mundo estamos? El Perú no merece esto. Elmer Huerta sobre el nuevo ministro de Salud.

Yo requiero poner a una persona en el ministerio de Salud. Pedro Castillo a Hernando Cevallos sobre por qué lo despidió del gabinete ministerial.

Hay que reconocerle a Pedro Castillo haberle dado un vuelco al tema. Ha nombrado ministros que no parece haber visto jamás en su vida, para ocupar carteras sobre las que nunca había oído hablar. Quizás a alguno lo despidió sin haberlo conocido nunca. Mirko Lauer.

Chicos voluntarios que trabajan desde el gobierno anterior dieron la torta, otro señor un carro de globos, había una hora loca de mil soles. ¿Cuánto di? Creo que 300 soles. Funcionaria de palacio Sandra Paico dando una versión increíble para desmentir que Karelim López pagó la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente Castillo.

En el gobierno de Castillo hay una falta de rumbo estratégico. Hay un grupo de asesores del presidente que ha adquirido mucha preeminencia en los últimos tiempos y que pareciera que son más importantes que el gabinete en su toma de decisiones. Es obvio que la posibilidad de que salga o lo vaquen está abierta. Exministro Pedro Francke apenas fue despedido del MEF.

La señora Mendoza quería ser premier, solicitaba cinco ministerios, luego embajada en Francia. La congresista Luque es testigo. Vladimir Cerrón.

La situación ha pasado de miedo a desesperanza y preocupación. Presidente de Confiep, Oscar Caipo.