La paz está más cerca que Tokio, por Augusto Álvarez Rodrich

Las cosas no iban bien en el gobierno, pero las últimas semanas han extendido la sensación de que la piedra en el zapato de la gobernabilidad peruana en el lustro es el presidente Pedro Castillo.

Visto en solo una quincena: 1. Primeras entrevistas periodísticas de Castillo que demostraron que el puesto le queda muy grande. 2. Renuncia de Avelino Guillén al ministerio del interior por no ser respaldado por Castillo en la lucha anticorrupción. 3. Renuncia de Mirtha Vásquez a la PCM por lo mismo y porque un gabinete en la sombra toma las decisiones principales. 4. Designación del gabinete Valer. 5. Renuncia de Héctor Valer por su trayectoria personal. 6. Designación del gabinete Torres, el cuarto, ampliamente cuestionado por su vocación por el choque, y la presencia, entre otros, de un ministro de salud, en plena pandemia, que es un vendedor de cebo de culebra. 7. Críticas a Castillo por exministros de izquierda apenas dejaron el gobierno.

Por todo lo visto, parece que la única manera de salir de esta crisis política profunda, manteniendo a Castillo en palacio, es con un premier con poder y credibilidad –que el presidente ya perdió– que pueda construir nuevos espacios de respaldo político.

Eso no es el gabinete Torres, aunque él diga que “la prensa reclamó un gabinete de ancha base y eso es lo que hay ahora”. Mario Ghibellini comenta que “el presidente Castillo no es elocuente, pero sus gabinetes hablan por él”. Lo que se ve es muy malo y cada vez peor.

Cuando apareció el primer vladivideo en setiembre 2000, Alberto Fujimori convocó a su hermano Santiago luego de no tratarlo desde que, en 1996, Vladimiro Montesinos lo separó de palacio, y el consejo que le dio fue destituir al gran asesor como expresión de que él mandaba en el país y no el jefe virtual del SIN. La respuesta fue que no podía, y cuando su hermano le preguntó por qué, este le dijo “porque él me mataría”, a lo que Santiago respondió que, como habían salido las cosas, quizá esa era la salida más digna a la crisis.

Hoy, es obvio que la presidencia de Castillo no salió como pensaban él y sus seguidores. Y ante su obvia limitación para mejorar, la opción de la renuncia –con nuevas elecciones generales– puede ser la respuesta más digna a su presidencia calamitosa.

