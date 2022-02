El eje, por Mirko Lauer

La renovada alianza de China y Rusia, que David Leonhard llama un eje, para evocar la del Japón militarista y la Alemania nazi, es de las más antiguas en el mundo moderno. Ya desde antes de la victoria de Mao en 1949, el Partido Comunista Chino se entendía con la autocracia de Stalin en Moscú. Hubo una ruptura en los años 60, pero amistarse entre dictaduras semantuvo como una opción, que ahora se está consolidando.

La alianza entre autócratas relanzada en estos días está claramente orientada contra los EEUU, la OTAN, y las coaliciones militares occidentales en general. Dos de las preocupaciones centrales son las defensas occidentales de Ucrania en Europa y de Taiwán en Asia. Ambas potencias quieren expandirse, y rechazan a quienes tratan de impedírselo.

No es un entendimiento entre iguales. Putin tiene esperanzas de recibir de China ayuda económica para contrapesar las sanciones de occidente. De otra parte, China tiene por todo el mundo intereses que no siempre coinciden con los de Rusia. Los que tiene Beijing en Ucrania hoy son un ejemplo significativo. Además Moscú con algunas cercanías con el mundo occidental que Beijing no ha tenido ni tiene.

¿Qué puede salir de este nuevo acercamiento? Hubo un tiempo en que ambas potencias creían en su propia ideología oficial, o parecían hacerlo. Pasado ese momento, los argumentos para hacer geopolítica mundial tomados de la mano no son muy fuertes. Al menos no lo suficiente como para ir a una guerra. Aunque nunca se sabe. Al final lo que realmente mueve las armas son los intereses, disfrazados de lo que sea.

Sin embargo, aún desde su pragmatismo oportunista, las dos potencias tienen largos años coincidiendo en la defensa de cuanto sátrapa hambreador disfrazado de revolucionario aparece en el tercer mundo. Todos pequeñas sucursales dedicadas a emular a la casa matriz. Muchos de esos gobiernos ya han venido siendo territorio de una confrontación ruso-china contra todas las formas de democracia capitalista.

¿Es una nueva versión del eje de los años 30-40, dispuesta a ir a la guerra por nacionalismo? Por el momento parecen más interesados en ir a la negociación, convencidos de que el tiempo está de su lado.