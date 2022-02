La bala de plata

El cerebro de todas las modificaciones que se van dando en materia de reforma constitucional sin que se cumpla precisamente lo estipulado en la propia ley de leyes para lograrlo es la ex mano derecha de Luis Castañeda Lossio y actual congresista por el fujimorismo Patricia Juárez. Ella tuvo un papel gravitante en el tinglado montado para las operaciones de las constructoras brasileras y el municipio de Lima. Ahora desmonta la carta fundamental, paso a paso.

Lo último de su cosecha es que la famosa “bala de plata” con la que contaba el Ejecutivo en el llamado balance o equilibrio de poderes, es decir la “cuestión de confianza”, que al no ser dos veces no concedida daba lugar al cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias, ahora se estaría eliminando. Es decir, las presentaciones del Ejecutivo ante el Pleno para inaugurar un nuevo gabinete de ministros ahora no darán lugar al voto de confianza.

En estos casi 7 meses de gestión congresal, el conjunto de partidos políticos que juegan en pared con el fujimorismo y sus aliados ha permitido que se perfore una y otra vez la Constitución del 93. Sí, esa misma que dicen adorar y que, para blindarla, hasta les quitaron a los ciudadanos el derecho de expresarse mediante la convocatoria a referéndum.

Incluso, el antagonismo principal de estos permanentes modificadores de la Constitución elaborada durante el Gobierno de Fujimori es contra la convocatoria a una asamblea constituyente que podría redactar una propuesta más acorde con los nuevos tiempos, en los que se hace evidente la mayor necesidad de un mejor Estado en tiempos de pandemia. Es decir, mientras impiden que se sienten las bases de una mejor Constitución, van haciendo trizas la actual.

Estos cambios, todos generados por la misma mano y desde la misma comisión, van armando un esquema que parece obvio. Bajar todas las barreras que impiden una vacancia exprés mientras se adoptan todas las garantías para que, si se lograra, no afectara a la representación parlamentaria que sí podría continuar en sus curules.

Es un accionar pernicioso que avanza aprovechándose de la debilidad intrínseca del actual Gobierno. Un acto descarado que encierra la voluntad golpista y la esencia antidemocrática de sus autores. Un hecho que debe ser censurado porque horada las bases mismas de la institucionalidad en el país.