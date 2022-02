El sombrero y el pueblo, por René Gastelumendi

Señores pueblo, como ya lo han notado, ya me quité el sombrero chotano de la cabeza. Me costó mucho hacerlo, no pude consultarlo con ustedes, el pueblo, pero asumo que ustedes, el pueblo, como producto de ustedes que soy y de donde yo provengo, verá con buenos ojos este relanzamiento de mi presidencia a través de un cuarto gabinete, ya sin sombrero identitario.

Pido disculpas de antemano, al pueblo, por no haberles consultado sobre esta revolucionaria decisión acerca de mi imagen personal de campesino y profesor rural que este último martes –algún día tenía que dejar de usar sombrero bajo techo– se desprendió de su simbolismo de paja de palma para usar esos trajes con motivos andinos que tanto me recomendó Evo para que el pueblo no se olvide nunca que soy del pueblo.

Les cuento que ya hasta Evo estaba harto de mi sombrero chotano. Soy cincuentón, pero aún tengo cabello, que es mi sombrero natural, en todo caso, y mi cabello agreste, es del pueblo más pueblo. Ustedes saben que yo no creo en las encuestas, pues cada vez que yo estoy en contacto con el pueblo, el pueblo, ustedes, me dicen otra cosa.

Sin embargo, estoy seguro de que, esta vez, las encuestas dirían que al pueblo le gusta que me haya quitado, por fin, el sombrero. Ahora luzco más como cuando protestaba con el Conare-Sutep y aún no descubría el marketing político de cara al pueblo. Sé que es poco probable que ustedes, pueblo, crean que soy yo el que escribe estas líneas, tan distantes de un profesor de pueblo o de un sindicalista básico, de pueblo, como me definió el camarada Bellido, pero así son las cosas del sombrero: un día son del pueblo y al otro de otro pueblo.