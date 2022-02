Aquí están las feministas

En medio de una profunda crisis política y de gobernabilidad encabezada por el presidente Pedro Castillo y que azuzan las figuras golpistas de siempre, las y los opinológos de Twitter se preguntan: ¿dónde están las feministas?, se exasperan y claman: ¡las necesitamos! Como si encarnaran, todas, a un ‘Chapulín colorado’ con pañuelo verde.

Las feministas, mujeres y de otras diversidades sexo genéricas, están, estuvieron y estarán. ¿Dónde?. ¿Cómo?. Pidiendo educación y acceso al voto; también en 1973 durante la movilización contra la cosificación de las mujeres en concursos como el Miss Universo, en la primera marcha por la legalización del aborto en 1979, acompañando a las familias de las personas desaparecidas y asesinadas durante el conflicto armado interno, en los Vaso de Leche, en las ollas comunes, en las bases, organizadas lejos del centralismo limeño contra el racismo, articuladas contra el capacitismo, defendiendo el enfoque de género, la educación sexual integral; exigiendo, con Orgullo, derechos para la comunidad LGTBIQ+, marchando contra el golpe de Estado el 14N, desactivando bombras lacrimógenas en primera línea, arengando contra el ecocidio cometido por Repsol, limpiando, pidiendo reparación a las víctimas de feminicidios y buscando a sus desaparecidas, enfrentándose a un sistema de justicia que les dice que no tengan vida social ni usen calzón rojo si no quieren ser violadas, tejiendo redes para que otras mujeres no tengan que llevar a cabo un embarazo forzado, poniendo al centro los cuidados, tratando de hacer incidencia desde la militancia política y luchando por quebrar el machismo incluso dentro de los partidos de izquierda, irrumpiendo, apagando incendios desde los puestos de decisión; señalando, siempre, la misoginia de donde venga. Mejor dicho: las feministas no solo están; se posicionan, se organizan, se autogestionan, actúan y se enfrentan, desde la marginalidad, a los ataques patriarcales y machistas de siempre.

Para lo que no están ni estarán las feministas es para ser cómplices de la instrumentalización que hacen de la lucha contra la violencia de género quienes tienen agendas golpistas. Personas que han permanecido ‘’neutras’' ante las arremetidas contra los pocos avances en políticas públicas a favor de las mujeres y diversidades, ante el tratamiento misógino que recibieron varias representantes públicas, ahora despotrican contra el presidente y su gestión por permitir que un agresor lidere el gabinete. No se puede alzar la bandera del feminismo de forma selectiva. No se puede ser solo feminista hasta que el agresor es de su círculo cercano, hasta que sus privilegios son cuestionados, hasta que se les señala sus propios sesgos.

No protendo hablar en nombre de nadie; pero puedo decir que ‘’las feministas’' no son las Avengers de la democracia, tampoco un grupo empadronado que aparece solo cuando la gobernabilidad del país tambalea. Las mujeres y diversidades feministas siempre estuvieron. Cerca o lejos, de forma sorora y reconociendose en sus diferencias y coincidencias por un país más justo, que ponga al centro el bienestar político y social; y donde no sean tratadas y utilizadas, a conveniencia, como figuras de cambio.