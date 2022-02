¡Otra vez, Malcricarmen!

En un sistema democrático, los congresistas son los empleados a los que mantenemos con nuestros impuestos y, en el Perú, son también los inquilinos (precarios) del vetusto edificio de la Abancay –que también pagamos– por un período de cinco años. Eso, que es de sentido común, parece no haberlo entendido la presidenta del Congreso Maricarmen Alva, quien alucina que ese local es algo así como su tercera casa. Después de la de Lima y Eisha, claro.

Pero no es lo único que parece no comprender doña Maricarmen –no por nada más conocida como Malcricarmen– y es que, después de Velasco, ya es un poco demodé, por decir lo menos, tratar a la gente del interior del país como se trataba a los peones en las chacras de su familia en Cajamarca.

De otra forma no se explica el modo prepotente con el que trató a la alcaldesa de Ocoña Marilú Gonzales, quien protestaba en el hemiciclo por la paralización de las transferencias de recursos para las obras de su pueblo. Gonzales, como es comprensible, elevó la voz para expresar su indignación, lo que comparado con, por ejemplo, los chillidos que lanza Patricia Chirinos, no rompía ningún tímpano.

Pero Malcricarmen, quien jamás ha exigido a Chirinos que hable bajo, saltó hasta el techo y, cual duquesa reprendiendo al mayordomo insolente, le gritó: “¡No voy a permitirle ese tono de voz! ¡No voy a permitir que esté hablando de esa manera!”. En lenguaje simbólico: “¡No me alces la voz, igualada!”.

Si la presidenta del Congreso tuviera algún sentido del decoro, hubiera pedido disculpas inmediatas a la alcaldesa, pero, en lugar de eso, optó por sacar un video editado en el que la pobre Marilú, cual pongo asustado, se disculpaba, ¡ella!, por mostrar su más que justa indignación.