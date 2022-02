Un gabinete como última bala política, por Augusto Álvarez Rodrich

Tratando de ‘recomponer’ el gabinete, la tragicomedia siguió ayer en el gobierno en medio de situaciones insólitas en un palacio convertido en manicomio, mientras Pedro Castillo, quizá sin siquiera darse cuenta, se juega la vida de su presidencia en función de cómo dispare, esta semana, la última bala que le queda en su poder.

Mientras Castillo recibía –ayer entre 10:12 y 11:54 a.m., en visita particular– al coach en sanación Saúl Alanya Sinche, el ¿expremier? Héctor Valer salía a la puerta de palacio a proclamar que solo ha puesto su cargo a disposición, que el presidente aún no acepta la renuncia, y que él sigue despachando con él como si nada. “Yo ahora conozco el funcionamiento de palacio, no hay un gabinete en la sombra, hay un gabinete que será reestructurado; mientras, sigo despachando”, señaló sin sonrojarse.

Asimismo, el congresista de PL Edgar Tello comentó, siempre en la puerta de palacio, el pedido de la presidenta del PJ para una sesión del consejo de estado, diciendo que es “lamentable que una autoridad esté pretendiendo petardear el tablero de la democracia”, sin darse cuenta de que eso es una boya de salvación a un gobierno que se ahoga.

Estos desatinos son sazonados con extravagancias como la de Valer ayer de que se está armando no uno sino dos gabinetes, olvidando que este gobierno calamitoso no ha podido conformar ni uno bueno en tres en seis meses.

En medio de esta chanfaina, es evidente que a Castillo solo le queda una bala política. O arma un buen gabinete a más tardar mañana –¿cuánto más puede durar esta acefalía penosa?–, con un premier de prestigio que haga ‘su’ gabinete y compense la credibilidad y confianza que ya perdió el presidente, o este persiste en el error, convocando a otro impresentable como Valer, o a alguien del equipo actual –¿Roberto Sánchez, Dina Boluarte, Hernando Cevallos?– que ha demostrado que no tiene capacidad de ordenar a un jefe de estado comprobadamente inepto.

O Castillo usa la única bala política que le queda para darle al bull, o dispara fatalmente en la sien de su presidencia. Ojalá que esta vez acierte, aunque, por lo visto hasta ahora, luego de un semestre de un gobierno que dispara alocadamente, como mono con metralla, es muy improbable que lo logre.

