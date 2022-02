Si no se puede ganar, no se debe perder, por Augusto Álvarez Rodrich

Como no se puede por ley, haré que salte una pared, que en ese momento toda la policía se vaya a almorzar, y le pondré un auto con una velocidad de unos 300 km/. por hora para que se vaya. Aníbal Torres sobre Antauro.

De ninguna manera nos sumaremos al golpismo de la derecha ahora secundado por sectores de centro. Verónika Mendoza.

Desde que salió el flash electoral de primera vuelta se convirtió en fan enamorada de Pedro Castillo sin poner ninguna condición. Alberto Vergara sobre Verónika Mendoza.

Regreso de vacaciones y ahora veo que los que más defendían al gobierno de Pedro Castillo están pidiendo su cabeza a gritos. La política peruana es de locos. Ragi Burhum.

He venido a aprender a gobernar, estos seis meses me han servido de mucho para aprender. Hay un proceso de aprendizaje, yo nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos. Nunca me formé como político, yo no fui preparado para ser presidente del Perú. Nadie me entrenó. Ni siquiera tuve, como otros gobernantes, al menos horas o días de inducción. Pero es parte de la lucha, yo sigo aprendiendo. El Perú va a seguir siendo mi escuela. Pedro Castillo.

No puedes utilizar un país para aprender a ser presidente. Fernando del Rincón.

Es un óbito fetal. Vladimir Cerrón sobre el gabinete Valer.

He declinado ser presidente del Perú. Rafael López Aliaga.

Cuando no se puede ganar, no se debe perder. Ricardo Gareca.

Es un clamor de Bolivia. Lo consultaremos al pueblo. ¿Y si los peruanos están de acuerdo? Ese es su derecho. Haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan. Pedro Castillo respaldando la salida al mar para Bolivia.

Eso se dice con la intención de golpear políticamente al gobierno. Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, negando que Castillo haya planteado una salida al mar para Bolivia.

Es que también hay muchos peruanos allá. Pedro Castillo sobre por qué hay tantos venezolanos en el Perú.

Hagamos un referéndum para que la gente decida si Castillo se queda. Me vale madre lo que diga la constitución, importa lo que diga la gente. Nicolás Lúcar.

