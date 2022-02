La tergiversación de la autonomía, por Melina Galdos

El sábado se defendió la educación, la Sunedu y su independencia en las calles. La movilización ciudadana y el controversial proyecto de ley que “restablece la autonomía universitaria” nos ha mostrado que categorías como autonomía son susceptibles de servir agendas específicas dependiendo de quién y qué se opine al respecto, pero vayamos por partes.

Hay dos espacios en disputa asociados a este proyecto. El primero es el de la incorporación de representantes designados por las universidades en el Consejo Directivo de Sunedu. Bajo el argumento de que es necesario tener miembros que conozcan la realidad universitaria, y que estos deben ser elegidos por las universidades, se puede politizar esta entidad. Los adeptos al proyecto defienden el carácter democrático de esta medida, pero en el Perú del ‘mal menor’ y del ‘voto en contra’, la elección de estos representantes no garantiza que la Sunedu mantenga la autonomía que necesita. La pregunta es ¿por qué la meritocracia y conocimiento de la realidad universitaria serían criterios excluyentes?

El segundo es el de la relación entre el Minedu y las universidades. Sin embargo, esta relación no presenta realmente una amenaza a este principio. La noción de autonomía universitaria surge en América Latina con el Movimiento de Reforma Universitaria (1918) para salvaguardar una nueva estructura y forma de gobierno universitario que permita el cumplimiento de una nueva misión social: democratizar la universidad y transformarla en un ente democratizador. Esa es la esencia de la autonomía. Empero, en el debate actual esta se presenta como la prerrogativa de los rectores de estar al mismo nivel que los ministros y negociar sus pliegos directamente con el Ministerio de Economía, como indicó Jeri Ramón. Esta distorsión del principio, que se acomoda a agendas a conveniencia, es el que está en jaque. No hay autonomía que restablecer, pues esta, en esencia, no ha sido vulnerada.

(*) Investigadora. Unidad de Investigación de Políticas de Ciencia, Universidad de Sussex.