El desorden de Palacio

Lo esencial en la entrevista concedida por Mirtha Vásquez a La República es la revelación del desorden que impera alrededor del primen funcionario del Estado, Pedro Castillo, y que se extiende a diversos ámbitos de su gestión. Hay desorden con las agendas, con las decisiones, con la selección de funcionarios, con la revisión de los CV, con la permanente interacción con los ministros. Con todo.

Además, aunque la ex primera ministra no lo nombre de esa forma, el “gabinete en la sombra” es un grupo de asesores que, aunque no tiene mayor responsabilidad funcional sobre sus dichos y opiniones, revalúa las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros, cambia las agendas preestablecidas, dispone viajes y actividades inconsultas y altera, a su mejor ver y parecer, el rumbo del Gobierno y del presidente.

Ese persistente desorden es el que refleja Palacio. Un camino errático que no termina de concretarse en alguna decisión y que va de un lado a otro, sin mayor concierto. No obstante, el despacho presidencial es parte de una entidad pública, con una serie de dispositivos legales que determinan sus actividades y un marco presupuestal que le facilita el cumplimiento de sus funciones. No sirve a intereses personales, sino que permite que la gestión del jefe del Estado cuente con las facilidades necesarias para el desarrollo de su labor. Está sometido al órgano de control y responde a las leyes.

Mirtha Vásquez señala directamente que ese entorno presidencial entorpece la enorme tarea que tiene el Ejecutivo, que no está respondiendo a las exigencias del momento actual. Ha dejado que, por falta de control o por otras razones no identificadas, se designen a los más altos funcionarios de los sectores sin una revisión exhaustiva de sus antecedentes, ha permitido el ingreso de personas que directamente gestionan intereses como obras o licitaciones y, además, impide y boicotea las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros.