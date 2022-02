Alienación bilateral, por Jorge Bruce

Podría haber titulado esta nota obsesión de la izquierda, histeria de la derecha. La primera se ha rehusado durante toda su presencia en el gobierno del presidente Castillo a aceptar que lo que este practicaba, lejos de ser socialista, era un mero populismo retórico, vacío y ramplón. Decir “el pueblo” para justificar todos sus disparates —nombramientos de personajes impresentables, omisiones clamorosas, silencios inconvenientes, ausencia de medidas efectivas de gobernabilidad — es cualquier cosa menos un gobierno de izquierda. No obstante, se empecinaron en defender este copamiento del Estado, con evidencias de corrupción como los billetes en el baño de palacio o las visitas inopinadas al pasaje Sarratea, alegando que la derecha era la que impedía el heroico avance de las fuerzas del cambio.

Para nuestra desesperación, las cosas no marchaban mejor del lado opuesto. Cuando ya no hay duda alguna de que estamos en manos de una manga de improvisados, únicamente interesados en meter la mano en las arcas del Estado, una gavilla lumpen vinculada a mafias como las de las universidades y el transporte, sale la presidenta del Congreso a decir que no van a tolerar una dictadura comunista. ¿Comunista? Tal vez quiso decir consumista. De otro modo no se entiende cómo, ante tales muestras de ineficiencia y ausencia de ideas, alguien en su sano juicio puede pensar que estamos ad portas de una dictadura como la de Maduro, Ortega o Díaz-Canel.

Por eso, para reflejar ese espíritu blandengue, en donde la puerta no se abre o se cierra sino se deja junta, opté por hablar de alienación bilateral. Se mire del lado que se mire, se aprecia una alarmante dificultad para aceptar la realidad. Nuestro sistema político es tan, pero tan deficiente que hemos tenido que elegir a representantes incapaces de salir del estrecho desfiladero de sus intereses personales o mafiosos. Como dice Buñuel acerca de su clásico filme El ángel exterminador (citado por Irene Vallejo en su artículo “En el desfiladero helado”), la pregunta no es porqué nadie puede salir del salón de la cena, sino porqué no pueden colaborar para hacerlo juntos.

Ese es precisamente nuestro dilema actual. Si no rompemos ese entrampamiento corrupto, seguiremos atrapados en este laberinto de espejos deformantes. Lacan decía que es ahí, en ese callejón sin salida aparente, donde se encuentra la clave para descorrer los velos y atravesar el fantasma.