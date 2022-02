Moonfall, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Como se diría estos días en redes, ni Spielberg se atrevió a tanto. El director germano Roland Emmerich viene intentando destruir la Tierra hace décadas y tiene un largo prontuario bajo el brazo: Día de la independencia (1996), Godzilla (1998), El día después de mañana (2004) y la francamente ridícula 2012 (2009), con la cual se coronó de oportunista al colgarse con buen ‘timing’ de la supuesta profecía maya sobre un fin del mundo aquel año.

Moonfall funciona como un No miren arriba en esteroides –quizá éxtasis– y al contrario de la soporífera cinta de Adam McKay, Moonfall sí divierte. La diferencia es que Emmerich bombea tanto delirio a escalas tan descomunales que en un momento nos perdemos en la farsa y tenemos que aceptar que todo es una gran burla destinada a divertir, sorprender y olvidar. Allí sí No miren arriba se impone: una sátira a los elementos del poder, los medios y nuestras carencias como sociedad. Emmerich no tiene tiempo ni ganas de hacerse una sola de estas preguntas.

En Moonfall, la Luna se sale de su órbita y se aproxima veloz a estrellarse con la Tierra. Antes de ello, el astronauta Brian Harper (Patrick Wilson, conocido por sus roles de Nite Owl II en Watchmen (2009) y de Ed Warren en la franquicia de El Conjuro) ha visto una misteriosa y agresiva formación de metales espaciales que se arremolinan como un enjambre mortal para atacar una misión a su cargo, pero nadie le cree. Caído en desgracia, será gracias a la directora encargada de la NASA, Jo Fowler (Halle Berry), que volverá en acción. Su misión será salvar el planeta.

Para contar su historia, Emmerich manipula con maestría su guion. Lo que otra cinta demoraría varios minutos en resolver, aquí se explica de forma fugaz. Es difícil no caer en spoilers: la esencia de la publicidad de este filme es ser engañosa, porque lo que se promociona es solo una breve porción de la idea inicial. Un 70% del filme es una historia delirante que toma elementos cercanos a la serie ‘Battlestar Galactica’, algo de los combates en Zion de Matrix Reloaded y mucho de sazonado absurdo.

Qué importa si los mares se elevan llevando todo a su paso: tres jóvenes están delante de todo en una montaña inmunes ante este colosal efecto gravitacional. Naves se reconstruyen mágicamente y las persecuciones más extremas de coches comunes sobre la nieve terminan con los malos vencidos y los buenos sin rasguño alguno.

Berry y Wilson aportan el componente “dramático” junto a John Bradley (ex Sam Tarly en Juego de tronos), como un teórico conspiracionista que –obvio– tenía razón al final de todo. Por supuesto, habrá la familia separada por reunirse y los mensajes patrióticos de rigor. Muy buenos efectos especiales, eso sí.

Título: Moonfall

País: Estados Unidos

Año: 2022

Director: Roland Emmerich

Protagonistas: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley

Disponible en: Cines

Calificación: 2.5/5