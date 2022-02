¡Basta ya!: el unísono grito ciudadano, por Patricia Paniagua

Transitamos semanas muy complejas en nuestro país, no solo ha sido la escalada de la tercera ola y el enorme desborde de sus cifras o el desastre ambiental causado en nuestras costas por la empresa Repsol y su tardía y poco efectiva respuesta, sino que, a la crisis sanitaria y ambiental, se les ha sumado una aguda crisis política. Esta crisis es punto de quiebre tras una retahíla de alarmantes evidencias que han contribuido a generar una precisa radiografía, no solo las enormes y terribles carencias de nuestras autoridades en cuanto a capacidad e integridad se refiere, sino en como estas se traducen en su falta de sentido común para la toma de decisiones y en su proclividad a coexistir y/o esquivar el hacerle frente a varias de las grandes problemáticas estructurales que nos afectan como país: la informalidad, las mafias, la corrupción, etc.

A las muy serias denuncias de corrupción surgidas en el sector Interior, se añadió la falta de respaldo político a su anterior titular, muy destacada figura de la lucha anticorrupción, y a la expremier, cuya figura imprimió de un norte y de credibilidad al Ejecutivo durante su permanencia. Ambos fueron orillados a tomar la decisión de dar un paso al costado en respuesta al desencuentro en el fondo y en las formas que el Ejecutivo ha terminado por elegir y que han quedado confirmados con la designación de su nuevo gabinete, presidido por un cuestionado congresista, cuyo historial político nos habla de sus vaivenes y de falta de credenciales para el cargo y cuyos antecedentes policiales y judiciales nos revelan escandalosas denuncias, las más alarmantes, sin duda, por violencia de género. A esta inaceptable designación, una afrenta a la ciudadanía, la acompañaron otras más que, salvo muy contadas excepciones, tienen como constante la falta de credenciales y de idoneidad e integridad.

Por su parte, el Legislativo también ha sumado lo suyo a la crisis y ha concretado la contrarreforma universitaria que atenta contra la calidad de la educación superior universitaria y que abre la puerta a la informalidad al desnaturalizar el rol de la Sunedu e integrar como miembros del Consejo Directivo a sus supervisados, figura similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Ni el anuncio vacío de autocrítica y de sentido de un norte del presidente de la República, en el que comunicó la recomposición de su gabinete, ni el pronunciamiento de la presidenta del Congreso de la República, cuestionando las acciones del gobierno y desmarcándose de una crisis de la que son también artífices, son o serán suficientes para una ciudadanía cansada de verse en la necesidad de enmendarles la plana a sus autoridades.

Quienes se empeñan en jugar un partido aparte, donde priman intereses divorciados del bien común, deben saber que hace mucho tiempo y cada vez más hay un grito que empieza a tomar fuerza y que crecerá al unísono hasta ser capaz de resonar fuerte y por encima de todo ruido: ¡Basta ya!