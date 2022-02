A tomar las calles contra las mafias, ya, por Augusto Álvarez Rodrich

Los últimos días han traído expresiones sólidas de consolidación de mafias en el gobierno y en el congreso, creando condiciones para que la ciudadanía vuelva a las calles para expresar su hartazgo frente a una política corrupta.

El presidente Pedro Castillo necesitaba, con urgencia, un equipo que proyectara al país la credibilidad que él ha perdido, pero, con la designación del gabinete Valer, dilapidó otra oportunidad de no seguir dando pena.

Con pocas excepciones, el nuevo gabinete –empezando por el premier– es deplorable, y agravará la sensación no solo de escaso compromiso del gobierno contra la corrupción, sino de que no la combate pues es parte de ella. Alfonso Chávarry, por ejemplo, fue señalado por la expremier Mirtha Vásquez a Castillo como parte de esa corrupción, y el presidente no solo no hizo nada, sino que lo puso en Interior.

El problema del presidente informado de la corrupción que no reacciona, haciéndose el tonto, fue dicho por el exsecretario del despacho presidencial Carlos Jaico en su carta de renuncia.

Por último, mientras el país miraba el fútbol, el gobierno se encargaba de destituir a Daniel Soria, el procurador que denunció a Castillo por corrupción, concretando el deseo del ministro de justicia Aníbal Torres, un enjuagador de las acusaciones al presidente.

Lo mismo hizo, por otro lado, el congreso de la república durante el partido con Ecuador, al aprobar el proyecto de ley para quitarle a Sunedu la capacidad de supervisar a las universidades para permitir que se aplique la reforma universitaria en marcha y favorecer a las que no fueron licenciadas. Fuerza Popular, Renovación, Perú Libre y Avanza País jugaron a favor de la corrupción, pues lo que hicieron fue la mejor manera de robarles a los jóvenes la posibilidad de una mejor educación.

Estos hechos ocurren en el gobierno y el congreso como consecuencia de su sometimiento a mafias que operan en muchas actividades en el país.

¿Qué puede hacer la gente frente a esta podredumbre del sistema político? Tomar las calles para presionar al presidente Castillo y al parlamento para que renuncien, y empezar de nuevo. Mejor es un final de horror que un horror sin final como el que se vive por las mafias que han comprado a la política.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.