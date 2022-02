Decisión para gobernar, por Ana Neyra

En las últimas semanas, el presidente de la república decidió romper su silencio y dar una serie de entrevistas a medios de comunicación. En resumen, el presidente nos dice que no ha tenido formación para el cargo y que se encuentra en aprendizaje, así como apela al pueblo para resolver temas variados (desde denuncias de corrupción hasta dar salida al mar a Bolivia).

Hay algunos mínimos que pueden exigirse al gobernante de turno por los temas en juego al asumir este cargo. Primero, es importante tener claro que la presidencia es un cargo ejecutivo. Es decir, implica tomar decisiones. Es posible evaluar los temas y las posiciones en conflicto, pero un gobernante debe ponderar y adoptar una decisión, con los costos y las consecuencias que de ello derivan. Los problemas rara vez se resuelven solos y la indefinición suele agravarlos y darles tonos de crisis. En ese sentido, preocupa que se haya esperado 2 semanas para dar una respuesta sobre el eventual relevo del comandante general de la Policía y que su salida se equipare a la de un ministro que solo exigía del presidente signos claros de apoyo y de decidida lucha contra la corrupción, así como compromiso en la difícil tarea de enfrentar la inseguridad ciudadana. Antes también que cuestionadas designaciones hayan tomado largos periodos para ser revertidas o al menos para que se ensayen explicaciones sobre lo ocurrido. De igual modo, con las reuniones en la casa de Sarratea o los encuentros con proveedores en fechas con sospechosa cercanía a los otorgamientos de buenas pro (sin sustentos convincentes sobre las coincidencias en lugares, presencia en Palacio de Gobierno o reuniones con funcionarios o personas del círculo más de confianza de la presidencia).

Además, un presidente también es responsable de sus palabras. Lo que declara el gobernante tiene un impacto en la economía, en la política exterior y en general en la agenda del país. Por eso, preocupa más que el presidente no sienta ningún resquemor en decir que está aprendiendo a ser tal. Y no es que exista un curso —regular o acelerado— para ser presidente, pero sí debería mostrarnos, al menos, que tiene un objetivo claro, con prioridades definidas, y no que en sus palabras y acciones se perciba indefinición, duda y hasta sentidos contrapuestos. O que el pueblo se vuelva más parte de un discurso o de un simbolismo, que representar el compromiso real y las acciones concretas para garantizar derechos, muchas veces largo tiempo postergados.

Además, al ser él quien efectúa las designaciones (de ministros y otros altos cargos), asume sus efectos, las palmas y los abucheos. Ha sido el presidente quien ha designado personas con discutible experiencia para enfrentar intentos de contrarreforma (como la educativa o la de transporte) o incidentes que requieren rápida respuesta y conocimiento técnico (como el desastre ambiental reciente ocasionado por Repsol). Justamente, mientras se cerraba este texto, se anuncia la “renovación” del gabinete y el “cambio del equipo”. El sentido que tome este cambio también nos dirá hacia dónde quiere dirigirse el Gobierno: hacia una agenda de inclusión con objetivos claros y decidido trabajo encaminado para ello, o más bien a mantener las aún subsistentes redes dictatoriales, clientelares o de corrupción, solo que ahora a cargo de nuevos ocupantes.

Criticar al Gobierno no implica estar de acuerdo con la vacancia o renuncia del gobernante o con el mantenimiento acrítico del statu quo (que muchas veces ha permitido una enorme brecha de desigualdad y abuso), sino solo exigir al presidente lo mínimo que se puede pedir a un gobernante: decidir y que sus decisiones y acciones tengan un norte claro. Hoy, lamentablemente, el presidente no parece querer estar cerca de ese tipo de gobierno.