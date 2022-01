¿Y si no es, y solo se hace el tonto?, por Augusto Álvarez Rodrich

La salida del gabinete de Avelino Guillén porque Pedro Castillo respaldó, con su silencio dudosamente críptico, al jefe de la policía en el pleito entre ambos en el Ministerio del Interior, va agotando el crédito y la paciencia que el presidente aún tenía en algunos.

No será novedad para el lector frecuente de esta columna, pues este modesto espacio concluyó hace varios meses no solo en que Castillo es incapaz para la presidencia, sino, también, en su creciente promiscuidad con la corrupción, pero tomar partido por Javier Gallardo erosiona en muchos más la esperanza de que Castillo pueda mejorar en el futuro, por su vocación por rodearse de ineptos como él mismo es, a la vez de reforzar la impresión de su nulo compromiso anticorrupción.

Tomar partido por el jefe policial que no obedece al ministro, y que decide los ascensos en contraposición a lo que señala el ministro, en un momento en el que hay gravísimas acusaciones de corrupción en la PNP, invita a pensar en que el presidente Castillo no es que sea tan tonto, sino que se hace el tonto, para robar con bandera de tonto.

“Queremos luchar contra la delincuencia, los corruptos y los ociosos”, dijo Castillo en Huacho, y el día previo preguntó: “¿Creen que un maestro rural le puede robar al país, y un campesino al propio campesino? Si eso sucede, yo seré el primero en condenarme”.

¿Cree Castillo que con frases bobas como esas va a convencer al país de un supuesto compromiso anticorrupción que no demuestra en los hechos? A la gente no, al menos: en la encuesta IEP, 60% lo reprueba en esta materia.

Castillo se esfuerza por presentarse –con mucho éxito– como un distraído que no está preparado para ser presidente, que no está al tanto de lo que sucede pues no lee noticias en diarios o televisión, ni cree en las encuestas, lo cual le ha servido como coartada para que algunos de sus cada vez menos seguidores solo crean que es un tonto.

Pero ya son tantas las oportunidades que pierde –como la de respaldar a Guillén–, con nombramientos absurdos, respaldos impresentables, y reuniones obscenas con lobistas, que ya es momento de evaluar la hipótesis de que el presidente Castillo no sea el tonto que parece, sino que solo se haga el tonto para actuar con impunidad.