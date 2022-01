Un ministerio sin capacidad crítica, por Melina Galdos

El miércoles pasado, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con miras a mejorar la gestión de estas áreas a través de una mayor y más directa intervención del Estado peruano. Si bien la noticia se recibe con interés, es problemático (y preocupante) pensar que este cambio significará un acierto cuando las premisas que subyacen a la propuesta son acríticas y carentes de novedad.

El proyecto de ley propone ajustes en funciones, presupuesto y alcance que no advierten una reformulación del cómo entendemos e integramos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en procesos de desarrollo, un aspecto no menor cuando pensamos en un ministerio. Por el contrario, la propuesta se construye sobre la vieja premisa de que más inversión y generación de capacidades para investigación e innovación se traducen automáticamente en beneficios económicos y sociales. Esta relación es compleja y entenderla implica identificar qué incentivos permean estas actividades y cómo los instrumentos de política existentes facilitan (o no) la alineación de estos incentivos con un desarrollo inclusivo y sustentable.