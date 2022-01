Eduardo Ugarte

Periodista

Ayer, comentando con una pareja amiga de esposos sobre las diferentes reacciones de las personas ante el riesgo de contagio de la covid , luego de la cuarentena y enfrentar nuevas cepas protegidos o no, me decían –y con razón– que cada uno había sacado lo mejor y lo peor de su modo de ser y de ver la vida ante la amenaza y la relación con sus semejantes, sorprendidos por aquellos, que sabiéndose contagiados, seguían con una vida de relación sin aislamiento, consciente e irresponsablemente.

Recordé que al inicio de la pandemia del sida se decía que la primera etapa de muchos de los contagiados era propalar la enfermedad con promiscuidad , pero no en busca de placer, sino de contagiar y compartir anunciada muerte.

Cierto, son diferentes las reacciones ante la pandemia y las medidas de seguridad se cumplen siendo o no idiota, actitud que ha creado la palabra covidiota (adj. [Persona] Que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la covid. Según el Diccionario histórico de la lengua española, para describir a quienes no les importa su salud ni la de los demás, agregando a aquellos que no creen –como si se tratara de un acto de fe– en la efectividad de las vacunas o que son portadoras de increíbles nanoartefactos o sustancias que modifican los genes.

Ahora, iniciada la vacunación a menores entre 5 y 11 años –sector etario aún vulnerable–, su cumplimiento depende de los padres, desde mitigar miedos a llevarlos. Sin embargo, la poca concurrencia hace pensar que hay padres que su oposición a la vacuna la han extendido a sus hijos en doble covidiotez, pues se trata de proteger la salud propia y la de un dependiente, que libremente no puede cuidarse ni contribuir a una vacunación masiva que permita menor riesgo en el reencuentro con amigos en clases presenciales.

Que no muera otro niño por covid porque padres prefirieron rezar antes que llevarlo a hospital, como en Tumbes, ni hagamos que este año haya quienes no merezcan que se celebre los días de la madre y/o del padre.