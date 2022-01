Punto de quiebre

A lo largo de estos 6 meses, las crisis siempre se han ido acrecentando por la desidia de su principal protagonista. El presidente Castillo nunca tuvo una respuesta a tiempo, una intentona de control de daños ni una inmediata intervención para bajar la tensión. Por el contrario, dejó que corriera el tiempo y que se acumule la tensión y reviente el tema, para luego salir malparado, magullado y golpeado en su credibilidad e imagen.

Así ha sido una y otra vez, en las numerosas crisis que han afectado al actual régimen. Por razones diversas, pero todas emparentadas con un entorno cercano que parece tener permanentemente ganas de actuar fuera de la ley y la subsiguiente incapacidad presidencial para luego enfrentar el resultado.

También se ha actuado al margen de lo que señala la ley cuando, por ejemplo, se han promovido personas incorrectas para cargos públicos importantes. Igualmente se ha quebrantado el espíritu de la ley cuando se han aceptado participaciones de personas para proponer, promover o alentar candidaturas, negocios, licitaciones, cupos, etc.

La respuesta a estas iniciativas informales e ilegales ha sido el silencio presidencial. Silencio absorto y desinteresado. Ninguna reacción, ningún reflejo. A la espera de que el problema se resuelva solo, contando con el pensamiento mágico de que a la sola invocación de la palabra “pueblo”, se active la panacea que alivia todos los males.

Bueno, todos esos conjuros no bastaron en el caso de Guillén. Se desoyó la voz del ministro, se ninguneó su reclamo, no se tocó al causante de la denuncia. Guillén no solo presentó su renuncia. Reveló todos los entretelones de la gestión presidencial, desnudando la precariedad de su entorno, la pobreza intelectual en la que se desenvuelve, la falta de atención a los asuntos de Estado y ese gusto particular por vivir al filo de la ilegalidad.

El renunciante ministro Guillén ha enfatizado que habló una y otra vez con el presidente Castillo sobre el irregular comportamiento del jefe policial Javier Gallardo. Puso en evidencia casos de corrupción, mala gestión y la separación de los mejores cuadros. Pero el mandatario no solo no lo oyó, sino que al parecer hizo causa común con Gallardo.