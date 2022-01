No hay mal que por bien no venga, por Augusto Álvarez Rodrich

Evidenciando más que nunca que no sabe ni lo que habla, el presidente Pedro Castillo dinamitó en CNN la idea del referéndum para convocar a una asamblea constituyente, recordando que no hay mal que por bien no venga.

Eso logró Castillo con el exabrupto de la salida al mar a Bolivia por territorio nacional mediante un referéndum.

Flaco favor le hizo a quienes promueven un referéndum para convocar a una asamblea constituyente que, dicho sea de paso, solo respalda, según Ipsos, un escuálido 8% que cree que debe ser prioridad del gobierno. La gente quiere luchar contra la delincuencia, corrupción, pobreza, desempleo y estancamiento de la economía.

Por un lado, Castillo pulverizó el referéndum al usarlo, como antes, como excusa para ocultar ignorancia, muletilla para disimular que es un gran tomador de indecisiones sin convicción propia de nada, y atajo para eludir cualquier respuesta a cualquier pregunta.

Hay, además, riesgo de que Castillo quiera usar un referéndum para meter iniciativas como la salida al mar a Bolivia de contrabando como las culebras de camiones que llegan desde ese país.

Castillo demostró, por otro lado, que no se ha tomado la molestia ni de hojear la constitución, pues no se puede usar un referéndum para eso. En su balbuceante entrevista con CNN, dejó en evidencia que quiere cambiar la constitución para resolver asuntos que no se solucionan así, sino con políticas públicas que su gobierno carece.

Debe decirse, sin embargo, que tratar de cambiar la constitución sin antes precisar para lograr qué es un problema que comparte con casi todos los que respaldan ese proyecto, destacando la izquierda casi en su conjunto. Verónika Mendoza, por ejemplo, compite en ignorancia con Castillo en eso.

El congreso ya canceló el referéndum para una asamblea constituyente –casi lo único bueno que ha hecho–, y en el TC no pasará esa iniciativa.

Pero eso no impide reconocer que, no siendo necesario cambiar ‘la’ constitución, algunas partes se deben renovar, como ya se viene haciendo desde hace dos décadas. En vez de discutir sobre un cambio de constitución que no se hará, es momento de abrir el debate sobre qué, específicamente, conviene cambiar. Cuanto antes, mejor.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.