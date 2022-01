Jalado en anticorrupción

Posiblemente uno de los temas que en el Perú siempre ha estado en el top de la agenda pública, es la lucha anticorrupción. Desde que la justicia, una y otra vez, descubre que debajo de la alfombra de cada administración de gobierno se esconden casos graves de pagos ilegales que comprometen a los más altos funcionarios, el radar ciudadano ha sido altamente sensible a este tipo de denuncias.

Por ello, los casos que han emanado de la actual gestión del presidente Pedro Castillo han tenido tanta expectación y cuestionamiento. Un secretario y amigo personal con 20 mil dólares escondidos en el baño, una sucesión de reuniones extrañas con personas naturales o jurídicas que luego ganaban licitaciones y una aún no revelada lista de encuentros en la casa particular de Breña, son casos acumulados a lo largo de estos seis meses de gobierno, y aún no queda claro cuál fue el rol presidencial en todos ellos.

Tampoco hay una acción adoptada en el caso de la renuncia del ministro Avelino Guillén, quien mantiene una abierta discrepancia con un manejo, por lo menos no muy santo, del actual jefe policial, Javier Gallardo , sobre quien recaen severos cuestionamientos.

Podría ser que la falta de respuesta sea una estrategia legal recomendada para no alentar más a la oposición. Aunque la percepción mayoritaria ahora apunta a que se trata de una omisión que solo compromete aún más el rol presidencial, más bien llamado a cortar por lo sano, despejar la duda, exterminar la red corrupta y sanear la administración con buenos funcionarios.

La encuesta IEP del mes de enero, por encargo de La República, pone en claro cuál es la percepción de la población en torno a esta diletancia presidencial, tan desestabilizadora. Hay un 60% de peruanos que califica con un “muy mal” la lucha contra la corrupción en el Estado, un 27% que la considera regular y apenas un 11% que le da nota aprobatoria. Esa cifra ha estado en permanente caída, pasando de un 27% al exiguo 11 actual.

Si nos atenemos a esta encuesta, seis de cada diez peruanos está actualmente desaprobando tanto tira y afloja al frente del gobierno, cuando de lo que se trata es de separar a los elementos que abiertamente están perjudicando la imagen presidencial, que también va en picada, hasta rozar ahora el 29%. Hay una abierta desidia que parece la peor consejera, en tiempos tan turbulentos.