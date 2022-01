Defensa y elogio de la ignorancia, por Augusto Álvarez Rodrich

Una de las peores debilidades mostradas por el presidente Pedro Castillo en las tres entrevistas que ha concedido, especialmente por ser un profesor, es su elogio de la ignorancia y de la impericia.

El argumento llegó al extremo en la entrevista con CNN: “He venido a aprender a gobernar, estos seis meses me han servido de mucho para aprender. Hay un proceso de aprendizaje, yo nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos. Nunca me formé como político, yo no fui preparado para ser presidente del Perú. Nadie me entrenó. Ni siquiera tuve, como otros gobernantes, al menos horas o días de inducción. Pero es parte de la lucha, yo sigo aprendiendo”.

Esa declaración, sin una narrativa ni una realidad correctas, es como que, estando el avión ya en el aire, se oye el anuncio del capitán informando que el vuelo será turbulento pues él ha venido a aprender y que nadie lo preparó para volar la nave, pero que está en la lucha y sigue aprendiendo. Si eso ocurriera, los pasajeros se pondrían a rezar o a buscar el equipo de emergencia.

Los que asesoraron al presidente Castillo en la confección de ese mensaje le han hecho un tremendo daño. Distinto sería que explicara que él no es experto en muchas materias, pero que su aporte es su contacto cercano con el pueblo, con el Perú profundo, que conoce como pocos presidentes previos, y que está, por ello, en buena capacidad de resolverlos mediante la convocatoria de expertos capaces y honestos en cada asignatura.

Eso, sin embargo, requiere de una correspondencia con la realidad. El presidente Castillo carece de esa narrativa y de los equipos para la gestión pública, pues se ha rodeado de incapaces nombrados por ser paisanos, parientes, amigos, lobistas corruptos, o personas que lo elogian diciendo que es el político más inteligente de la historia, a cambio de obtener un puestazo sin cumplir las calificaciones básicas.

El país debe ayudar a cambiar al profesor que se resiste a aprender, para beneficio de la gente, presionándolo democráticamente, pues la izquierda, que debiera ser la más interesada en que la presidencia de Castillo sea exitosa, solo lo lisonjea mediante la defensa y elogio de la impericia y la ignorancia.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.