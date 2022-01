Ni conserje ni mesa de partes, por Augusto Álvarez Rodrich

Yo nunca he abrazado el ideario del partido Perú Libre. Dina Boluarte.

Mandar al carajo es solo un chalaquismo. En mi crianza y mi nivel cultural, es una palabra que se usa todo el tiempo y todos los días, no caigamos en formalismos y cucufaterías. Patricia Chirinos.

Soy chalaca de nacimiento y corazón, y nunca me he valido de la vulgaridad para que me escuchen y mucho menos inculcado en mis hijos la cultura del achoramiento que cunde en las redes y que la congresista pretende normalizar. Carmen McEvoy sobre Chirinos.

Voy a postular a la alcaldía de Lima y voy a ganar. Richard Swing.

Los cambios o asignación de cargos de los señores generales y, en realidad, de toda la oficialidad de la policía nacional y del personal de suboficiales es una facultad exclusiva del comandante general de la PNP. Por el cumplimiento de una función que me corresponde, de acuerdo a ley, no creo que el ministro haya solicitado mi retiro. Comandante general PNP Javier Gallardo.

El ministro del interior es responsable de las políticas del sector y, en consecuencia, tiene injerencia en los documentos que presenta ante el señor presidente. Yo tengo el deber ético de ilustrar al presidente sobre quiénes son los que se está promoviendo a determinados cargos. Yo no soy conserje ni mesa de partes de un jefe policial. Ministro Avelino Guillén.

Gracias a él, por primera vez se está respetando la institucionalidad de la policía. Javier Gallardo sobre el presidente Pedro Castillo.

No queremos que la violencia se desate en nuestro país, quemando iglesias católicas, autobuses o trenes de servicio como ocurrió en la república hermana de Chile. Guillermo Bermejo sobre la restricción al uso del referéndum para cambiar la constitución.

No voy a renunciar y no me van a sacar de acá. Yo me voy al día siguiente que el presidente salga del país. Gozo de la confianza de los ministros de energía y minas y de economía. Hugo Chávez Arévalo, gerente general Petroperú.

En esta fiesta política que se avecina en octubre, está en manos del congreso que ya no postulen personas que tienen indicios de corrupción. Ahora toca limpiar el escenario político. Pedro Castillo.

