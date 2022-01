No darles un arma nuclear a los monos, por Augusto Álvarez Rodrich

Una muy buena noticia para la perspectiva económica ocurrió esta semana, con efectos que ya se reflejan en algunos indicadores, pero esta no tiene que ver con algo hecho por el Gobierno, sino con la cancelación de la iniciativa de convocar a una asamblea constituyente vía un referéndum.

Castillo adelantó que irá al TC para declarar su inconstitucionalidad, pero es previsible que eso se rechazará. Es valioso que, en la entrevista con Hildebrandt en sus trece, el presidente pareció ser consciente de que la propuesta ya estaba perdida, y, que, a diferencia de Vladimir Cerrón o Guillermo Bermejo, no hablara de recurrir a la violencia para defender el supuesto desplante del Congreso a la ciudadanía, aunque, con Castillo, nunca se sabe.

Más allá de que es falso que las calles estén pidiendo una reforma constitucional, pues la prioridad de esto en la opinión pública está en el puesto nueve con solo 10%, detrás de muchas otras como la reactivación económica y generación de empleo con 57%, hay un debate entre juristas sobre si, como ha votado el Congreso, toda reforma constitucional pasa por el parlamento.

Sin esconder su conocimiento limitado del derecho constitucional, esta modesta columna coincide en este caso con el Congreso. Sí está muy segura, en cambio, de lo altamente inconveniente que sería una asamblea constituyente para el país, pues paralizaría su economía mucho más de lo que ya está ahora.

Por lo visto en las últimas elecciones, una asamblea constituyente no sería darles a los monos una metralleta, sino una letal arma nuclear.

Eso no implica que la actual Constitución no tenga cambios por hacer, en asuntos, por ejemplo, como la vacancia que hoy es un cajón de sastre para cualquier desatino. Pero en el capítulo económico, hasta el ministro Pedro Francke reconoce que no es un obstáculo para mejorar la calidad de vida de los peruanos más pobres, a diferencia de lo que piensa una izquierda ideologizada que nunca ha podido precisar para qué quiere otra constitución.

En medio del tremendo daño hecho por el Gobierno del presidente Castillo a la perspectiva económica peruana, la cancelación de la asamblea constituyente es una buena noticia para la calidad de vida de los peruanos pobres.