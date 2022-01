El proyecto sin futuro

Federico Rosado, docente

Sucedió hace 32 años y siempre lo cuento. En el Hotel Presidente de la ciudad de Arequipa se reúnen las autoridades regionales. Se expone el proyecto del cual depende el futuro regional arequipeño. Expone el iracundo gerente de dicho plan, Ávalos, cuyo conocimiento del tema es vastísimo. Terminada la presentación, una joven periodista se acerca y le lanza la pregunta: “¿ingeniero, en qué consiste la segunda etapa del proyecto Majes?” La respuesta dejó paralizados a todos: “quien no sabe en qué consiste la segunda etapa no debe vivir en Arequipa”.

Al día siguiente me puse a buscar toda la información sobre el tema, no sólo porque quería seguir viviendo en Arequipa, sino porque la respuesta me había provocado excesiva curiosidad.

Después de leer varios documentos y conversar con varias personas expertas, me quedó claro que si algún día se hacía realidad este propósito, los beneficios serían casi completos: agua, electricidad, trabajo bien remunerado, todo expresados en miles y millones.

Recuerdo que se mencionaba que esto generaría la “nueva ciudad de Arequipa: Majes”, que sería un modelo, un ejemplo de urbanismo.

Pasaron los años y muchos candidatos traficaron con el proyecto: algunos llegaron al gobierno regional, otros al Congreso de la República.

Creo que esto desgastó la gran idea, la ensució. Por eso, pregúntese y pregunte cuánto conoce al respecto, en su casa, en la esquina. De allí que la noticia que Majes no se hará no ha tenido efectos funestos: paros, huelgas, toma de carreteras, etc. Y, lamento, decirlo, no pasará nada.

Se cuenta que para el inicio del proyecto llegó a Arequipa el general Velasco, y que para dar el anuncio el militar se sacó su pistola, la puso en la mesa, por si alguien dudaba.v