Agentes 355, por Sandro Mairata

Muchas cosas resultan mal cuando juntas todos los recursos de Hollywood en un filme carente de inspiración. En una misma pantalla Agentes 355 reúne un grupo femenino multiétnico de actrices multimillonarias: Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz y Fan Bingbing, quien fuera la actriz mejor pagada de China.

El nombre Agente 355 referencia en la vida real a una espía legendaria de la Revolución estadounidense cuyo nombre la historia escondió. En esta cinta, Chastain es una agente de la CIA, Kruger pertenece a la BND germana, Nyong’o es una ex-MI6 británica y Cruz pertenece a la DNI de Colombia. En el reparto también figuran Édgar Ramírez como un compañero de labores de Cruz y Sebastian Stan como Nick, colega de Chastain y agente CIA también.

Como en todas las historias de espías, hay que encontrar un dispositivo electrónico con información muy valiosa que pudiera desencadenar la Tercera Guerra Mundial.

El guion de Theresa Rebeck y Simon Kinberg cumple con darle espacio en pantallas a todas las actrices dejando en claro que la agente Mace Browne (Chastain) es la protagonista central, sin reducir al resto a meros apoyos. De hecho, las agentes Graciela Rivera (Cruz), Marie Schmidt (Kruger) y Khadijah Adiyeme (Nyong’o) tienen todas un momento especial para brillar. Kruger, ya curtida en series de acción, tiene el personaje más violento del grupo; Nyong’o representa a la prodigio informático y Cruz no es una agente de campo, sino una psicóloga cuya prioridad más importante es su familia.

Bajo la dirección de Kinberg, la historia de Agentes 355 se reduce a una aplicación práctica de los clisés de acción sin realmente destacar en ninguno. Persecución, check. Peleas, check. Romance, check. Disparos, check. Escena de las actrices vestidas de gala en un evento suntuoso lleno de mafiosos, check. La carencia de nervio se disimula con sucesivas vueltas de tuerca al guion que le quitan toda seriedad a lo que vemos. En las cintas de Misión imposible hay varias “resurrecciones” que sirven a objetivos mayores. En Agentes 355 el recurso se vuelve ocioso.

La entrada de Fan Bingbing como la misteriosa Lin Mi Sheng promete un personaje de interés solo para diluirse entre las demás agentes 355 pasados 10 minutos.

Interesante también cómo se desperdician recursos: Édgar Ramírez, un actor de gran capacidad que se reúne con Chastain desde los tiempos de Las horas más oscuras (Zero Dark Thirty, 2012) recibe un rol fugaz. No dudo que las actrices hayan pasado un gran momento aumentando sus ingresos y dejando un manifiesto de poder femenino en esta cinta –el acento paisa colombiano de Penélope Cruz está muy bien logrado–, pero Agentes 355 no está a la altura de sus promesas.

Ficha

● Título: Agentes 355

● País: Estados Unidos

● Año: 2022

● Director: Simon Kinberg

● Protagonistas: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Fan Bingbing

● Disponible en:cines

● Calificación: 2.5/5