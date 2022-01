No pedir perdón es un error

Por Liz Quiroz Barco (*).

Los errores en la comunicación en tiempos de crisis pueden costar muy caro y conseguir traerse abajo la reputación de una empresa. Esto es sin duda lo que está enfrentando la compañía Repsol, luego de la fuga de 6 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla (Callao), y que a la fecha ha contaminado más de 50 kilómetros del litoral.

La empresa no ha cometido un error, sino varios errores en su comunicación, generando una corriente de opinión pública en su contra. El primer gran error fue mentir. De acuerdo a la premier Mirtha Vásquez, en su primera comunicación, la compañía hablaba de un derrame bastante pequeño. Vásquez también confirmó que no lanzaron las alertas públicas correspondientes para que la población y las autoridades pudieran tomar acciones. Incluso, el 19 de enero, en un mensaje por Twitter, Repsol calificó la situación como un “incidente”. A estas alturas sabemos que no se trató de un simple evento y que varios expertos lo consideran como el peor desastre ecológico de los últimos tiempos en el país.

El segundo error fue no reconocer la culpa. La gerente de comunicaciones de Repsol en una entrevista en una radio local dijo que la empresa “no ocasionó el desastre ecológico”. Estas declaraciones indignaron y enfurecieron a la población, lo cual quedó evidenciado en las redes sociales cuando se convirtieron en tendencia debido a la gran cantidad de comentarios negativos. Esto a pesar que la refinería La Pampilla cuenta con su propia monoboya, que de acuerdo con su página web, permite efectuar operaciones portuarias de crudo y combustibles líquidos, inclusive en condiciones climatológicas adversas debido a oleajes anómalos.

Un tercer error fue culpar a otros. De acuerdo con un comunicado publicado por la compañía el 20 de enero, la fuga de petróleo se produjo por un fenómeno marítimo imprevisible, provocado por la erupción volcánica en Tonga. Pero, además, responsabilizó a la Marina de Guerra por no haber dado la alerta a su debido tiempo.

No pedir perdón es otro error. Hasta el momento Repsol no lo ha hecho y esto se puede comprobar revisando sus comunicados y mensajes en redes sociales. Sin embargo, un mensaje positivo fue aceptar la demora en transmitir de manera adecuada sus compromisos y acciones desplegadas para atender el impacto generado por el derrame de petróleo en Ventanilla. Para algunos, pedir disculpas, puede ser un gesto de debilidad, pero también puede favorecer una buena disposición de los afectados.

De acuerdo con la Guía de Comunicación en situaciones de crisis del NDI (Instituto Nacional Demócrata), la comunicación en momentos de crisis tiene como objetivos informar a la ciudadanía brindando información precisa y oportuna sobre la crisis, manejar las percepciones del público, limitar la duración o reducir el impacto de la crisis al proporcionar instrucciones claras sobre qué hacer o cómo ayudar, y, finalmente restaurar, la confianza.

Sin lugar a dudas, las situaciones de crisis requieren de una comunicación clara, veraz, oportuna, concisa y transparente. Debe estar basada en información verdadera, honesta y franca, pero sobre todo debe mostrar empatía con los afectados, con lo que dice y preocupa a la población.

(*) Comunicación estratégica.