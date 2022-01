Tremenda Corte

Un fallo emitido por el juez Raúl Jesús Vega sanciona con prisión suspendida y pago de reparación civil al periodista de investigación Christopher Acosta y al editor Jerónimo Pimentel. Esta decisión agravia directamente al ejercicio profesional del periodismo y vulnera la libertad de expresión.

El origen de la querella es la publicación de Plata como cancha, libro que aborda aspectos desconocidos de la vida del casi permanente candidato presidencial César Acuña. Se trata de una investigación periodística emprendida por Christopher Acosta y publicada por la editorial Penguin Random House, bajo la conducción de Jerónimo Pimentel.

El eterno postulante al sillón presidencial planteó demanda por difamación agravada y el Poder Judicial decidió amparar el reclamo de Acuña, llevándose de encuentro los pilares del ejercicio profesional del periodismo, de un solo plumazo.

Como en cualquier proceso de investigación periodística, para la producción del libro sobre Acuña se consultaron fuentes, se recopilaron versiones de terceros, algunos de ellos testigos de excepción de los pasajes secretos de la vida del hombre público. Luego, el texto que llegó a los lectores se basó en los testimonios recogidos e incluyó las citas de terceros, además de las observaciones mismas del hombre de prensa.

El juez, que pretende no entender este proceso investigativo —base de todo lo que se publica, se relata o se expone en prensa, radio, TV y redes sociales en el mundo entero—, señala en su fallo que algunas citas incluidas en el libro no han sido corroboradas por “fuentes confiables”. O sea, un dicho de terceros no podrá incluirse en cualquier texto si antes no se verifica (¿?). El juez además clasifica las citas que sí valen, y las que resultan desechables, por sí y ante sí.

El periodismo usa fuentes. Abiertas, secretas, anónimas, públicas, privadas, etc. Es su recurso, como el ladrillo para un constructor. Cualquier limitación al empleo de las fuentes y su posterior inclusión en el texto periodístico agravia directamente la producción informativa. Pero no es solo eso.

Al darle la razón a Acuña, el juez Vega ha hecho algo peor. Ha limitado el derecho de las personas a informarse, a tener su propia opinión y a adoptar posiciones críticas. Ha ido contra la base misma de la democracia, dándoles la razón a quienes disfrutan con el silencio y la oscuridad. Mala hora para el periodismo.