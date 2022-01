Petite maman, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Terminando la función de prensa a la que asistí, le pregunté a un colega si le había gustado Petite maman. “No”, me dijo a secas. “Este tipo de cintas experimentales no son para mí porque me aburren”. Comenzaré admitiendo que Petite maman (Pequeña mamá en francés) inicia lento, pero se cocina con el mismo fuego intenso con el que Céline Sciamma dirigió la portentosa Retrato de una mujer en llamas, su joya del 2019.

No podría ser de otra forma.

La trama de este cuento es simple: una niña de ocho años llamada Nelly viaja con sus padres a la casa de la abuela materna recién fallecida. Un día en el bosque conoce a Marion, una niña que luce bastante parecida a ella. Se hacen amigas, pero Nelly se da cuenta pronto de una sorprendente realidad –y no, no es un spoiler, está en el título de la película–, Marion es su propia madre en una versión del pasado.

¿Qué habría hecho Hollywood con la misma historia? Una película estándar bastante bobalicona: animaciones digitales por aquí, música saltimbanqui e infantil por allá, tintes cómicos y situaciones truculentas para vender suscripciones de streaming. Algo así como The Parent Trap, una película sobre gemelas haciendo travesuras que tuvo dos versiones en 1961 y en 1998. La primera se vio en Latinoamérica como Operación cupido y la segunda –protagonizada por una nena llamada Lindsay Lohan– llevó el título de Juego de gemelas.

Sciamma es una cineasta comprometida con extensas travesías al interior del espíritu femenil, desde una mirada desposeída de las convenciones y vicios de los directores de oficio, hombres o mujeres. Así, la directora y guionista de este filme se aparta del potencial farsesco de sus historia y mantiene un registro sereno, cortante en el montaje, austero en la puesta de escena e iluminación, repleto de pequeños detalles e instantes íntimos. “Tú no tienes la culpa de mi tristeza”, le dice en un momento la Marion-niña a su amiga-hija Nelly. Para este entonces ambas han compartido complicidades y han descubierto universos al interior de su familia y el origen del sufrimiento del cual los padres de Nelly intentan mantenerla lejos.

Mención especial merecen las gemelas Joséphine Sanz como Nelly y Gabrielle Sanz como Marion. Dueñas de un desempeño notable, ambas lucen aplomo, simplicidad, ternura y una naturalidad envidiables. Sciamma destaca en su manejo del potencial de sus actrices infantes. Sí, hay momentos de acciones simples, de jugar a la cocina, pero también ambas crean una obra de miniteatro detectivesca y habitan en un mundo donde no se mencionan las redes sociales, ni YouTube, ni siquiera la televisión. Petite maman exige paciencia para poder entregar toda la fuerza de su análisis, de su magia. Es poco si se tiene en cuenta que es el primer gran estreno del año.

Lado a lado. Petite maman es una mirada al universo de la mujer desde la maternidad y la fantasía. Foto: difusión

