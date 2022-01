Maniobras, por Inés Flores

El abogado del presidente Castillo, Eduardo Pachas, se ha propuesto confundir y revolver todo. Desde el último viernes ha puesto en primer plano de discusión con la prensa cuestiones adjetivas y no sustantivas de los sucesos en la casa de Breña. ¿De qué color era el auto en que llegó el presidente? ¿Llevaba gorra? ¿La bolsa de la lobista Karelim López estaba vacía o inflada? Su objetivo es dejar de lado lo fundamental.

Pero aquí la cuestión de fondo es que en octubre último López acompañó a Palacio de Gobierno a representantes de dos empresas a reuniones con el mandatario y el ex secretario presidencial Bruno Pacheco. A los pocos días, ambas empresas ganaron una licitación para construir un puente por 232,5 millones de soles y una compra estatal de biodiésel por más de 18 millones de dólares. Semanas después se produjo el sospechoso encuentro de Breña.

El abogado Pachas ha pedido públicamente al ministro de Justicia, Aníbal Torres, que retire del cargo al procurador general del Estado, Daniel Soria. El pecado de Soria ha sido solicitar al Ministerio Público que denuncie al mandatario por tráfico de influencias. Pachas alega que Soria no reuniría los requisitos para ser procurador. Si Soria no hubiera planteado denunciar al presidente, seguro que Pachas no pediría su destitución. El ministro Torres ha anunciado que está evaluando el tema y que resolverá “aplicando la ley”. Eso sería una flagrante obstrucción de la justicia, que involucraría al jefe del Estado.

En aras de la transparencia, el presidente Castillo debe ser investigado. Las maniobras distractivas o las leguleyadas solo complicarán más su situación.