Acuña versus Acosta, por Augusto Álvarez Rodrich

Los derechos a la libertad de expresión y de la sociedad a estar informada, por un lado, y a la buena honra y a no ser difamado, por el otro, vuelven a colisionar mañana cuando se resuelva la querella que César Acuña planteó contra Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel, el director de la editorial que publicó el libro Plata como cancha.

Este columnista participa activamente en la defensa de la libertad de expresión desde hace una década, como presidente de IPYS, que agrupa a periodistas con el objetivo de promover el periodismo de investigación y la libertad de expresión. Sin perjuicio de ello, también reconoce el derecho a recurrir a la justicia cuando alguien cree que su honra ha sido manchada injustamente. Para mantener la libertad, se puede establecer límites sensatos a la libertad.

PUEDES VER: Más de 70 periodistas se acreditan para lectura de sentencia contra Christopher Acosta

Conozco bien a los protagonistas del caso. A Acuña, desde 2008, cuando quedé sin trabajo tras mi despido de Perú21 y me ofreció dictar clases y conferencias en la Universidad César Vallejo, centro de estudios al que conozco bien y aprecio mucho, y con el que tengo vinculación hasta ahora. En 2020, se me ofreció integrar su directorio como director independiente, aunque aún no he participado en ninguna sesión. Soy amigo de César, quien, en todos estos años, nunca me ha pedido ningún favor en mi trabajo como periodista.

Soy amigo de Christopher desde que me vinculé a IPYS, en 2008, donde él colabora, y aprecio su profesionalismo, al punto que, cuando yo fui director periodístico de Latina, lo incorporé como jefe de la unidad de investigación, un cargo de extrema confianza.

Soy amigo, también, de los abogados del caso, Roberto Pereyra (Acosta) y Enrique Ghersi (Acuña), ambos de capacidad profesional que respeto.

No conozco la sentencia en primera instancia que leerá mañana el juez Raúl Vega, ni he leído aún el libro de Acosta sobre Acuña. Teniendo en cuenta todo lo señalado, creo que la querella planteada es un error, porque un político y candidato a la presidencia, que lidera una de las bancadas parlamentarias más importantes, debe ofrecer expresiones contundentes de cuidar la libertad de expresión en el país, aunque a veces lo perjudique, por ser uno de los fundamentos más importantes de una democracia.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.