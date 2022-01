Investigación fiscal al presidente

Los ascensos militares, la licitación para adquisición del biodiésel en Petroperú y la concesión del puente Tarata III son los tres casos que la Fiscalía de la Nación ha considerado plausibles de investigación y en los tres comprende al presidente de la República.

Los delitos que se atribuyen en la investigación preliminar son presunto tráfico de influencias agravado, colusión y patrocinio ilegal. Exministros y altos funcionarios de la actual administración están comprendidos y tendrán que prestarse a las demandas del fiscal anticorrupción que quede encargado.

Los tres casos han sido conocidos por denuncias periodísticas y declaraciones de los involucrados. En el de ascensos militares fueron los ex comandantes generales del Ejército y la Aviación, que fueron pasados a retiro, quienes dieron detalles del proceso y la presunta interferencia en los resultados. En el caso de la compra de biodiésel y la licitación que entregó a un consorcio, la construcción del puente Tarata III, se conoce la participación de la lobista Karelim López, quien incluso acudió en reiteradas oportunidades a la casa ocupada por el mandatario y algunos familiares en la calle Sarratea de Breña y también a Palacio de Gobierno.

En el caso del presidente de la República, el mandato es muy preciso. Se abre la investigación sustentada en el artículo 117° de la Carta Política y en ese mismo documento de apertura con el que ha sido notificado se suspende cualquier acción indagatoria. El proceso recién podrá iniciarse cuando concluya el período presidencial. Un jefe de Estado solo puede ser acusado durante su período de gobierno por ciertos delitos definidos previamente por la Constitución y entre ellos no está contemplada la corrupción. Cualquier proceso penal contra un mandatario deberá ser autorizado mediante antejuicio por el Congreso al término de su mandato presidencial.