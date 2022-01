Si no te has vacunado, eres un idiota, por Augusto Álvarez Rodrich

Todo el mundo busca cojudear al vecino. El problema es que tú eres vecino del otro. Moisés Lemlij.

Si no te has vacunado, no solo eres un irresponsable, eres un idiota. Tony Blair.

Yo le diría al Presidente, regrese inmediatamente de Puña, abra usted la puerta de palacio, y ponga un letrero grande que diga ‘pasen, señores fiscales’. Aníbal Torres.

Hay una mala interpretación de lo que debe entenderse como límite entre lo privado y lo público. Y me parece que el presidente puede tener un problema serio en esa materia. Hay buena evidencia de que no distingue con facilidad la diferencia entre lo privado y lo público. Iván Lanegra.

El presidente Castillo tiene un problema gravísimo respecto a la transparencia. José Ugaz.

La opacidad es, probablemente, la principal característica de la administración de Castillo. Andrés Calderón.

PUEDES VER: La decepción con Castillo de los miembros de mesa que defendieron los votos

Castillo se va a Cajamarca sin elegir al ministro de educación, le importa un carajo. Lourdes Alcorta.

Isla mercenaria. Carlos Gallardo sobre el Sutep.

Un ministro de educación que señala que su objetivo es lograr cambios en los asuntos internos de un sindicato está cruzando una línea roja. Iván Lanegra.

PUEDES VER: Los escándalos más sonados que involucraron a Pedro Castillo en el 2021

Siento que no tengo por qué renunciar. Carlos Gallardo antes de ser censurado.

El presidente Castillo no tiene profundidad en el plano ideológico. Guido Bellido.

Castillo es un presidente débil políticamente hablando. Marianella Ledesma.

Hay un clamor de la opinión pública de que hay determinados venezolanos que han estado cometiendo delitos. Canciller Óscar Maúrtua a propósito del intento de deportar a 41 venezolanos sin antecedentes penales ni en el Perú ni en Venezuela, en el contexto de las acusaciones de corrupción a Castillo.

PUEDES VER: Pedro Castillo anuncia el incremento del salario del personal de salud para el 2022

Como decía por ahí Napoleón Bonaparte, la guerra se gana por los estómagos de las tropas, entonces hay que respetar la hora del almuerzo, por favor. Congresista Roberto Kamiche.

El partido no apoyó al gabinete porque era de derecha, y recién el presidente nos dio la razón. Vladimir Cerrón.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.