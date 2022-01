Recuento 2021, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Cerró 2021, un año anómalo y complejo para el cine: las salas reabrieron con limitaciones y la industria intentó recuperar dinero apostando por nuevas fórmulas para llegar a la gente. Comenzamos el 2022 con una avalancha de opciones: Disney+, Netflix, Paramount+, Amazon Prime, Mubi, Apple, Google Play, además de la competencia entre salas y títulos que aguardan estreno pero que se pueden acceder en idioma extranjero o por vía ilegal.

Por eso también la abundancia de películas disímiles en las listas de “lo mejor del año”: no se puede ver todo y lo que se ve no siempre está disponible para el gran público peruano. Cintas como Spencer o Titane –dos títulos de peso– están hace meses en Google Play y Amazon pero con subtítulos en inglés. Otras cintas celebradas como Drive My Car, Licorice Pizza o Madres paralelas solo pueden verse en salas de cine del extranjero o apelando a la piratería.

En 2021 se siguió extinguiendo la idea de “series” como sinónimo de “producciones menores”: desde Mare of Easttown hasta Sucession, hay producciones de igual a igual con la pantalla grande. Y aunque las cintas de superhéroes reciban ataques de Martin Scorsese, Chloé Zhao dirigió Eternals para Marvel y varios actores de peso desfilan en roles de ese tipo. Estoy entre los que se decepcionaron con la soporífera Duna y el trabajo de Ridley Scott de este año: La casa Gucci fue caótica, mientras que El último duelo fue buena pero con un Matt Damon menor y un Adam Driver de palo.

Las directoras se impusieron. Chloé Zhao con Eternals y Nomadland, Jane Campion con El poder del perro y tres actrices debutaron en largos con títulos de fuerza: Justine Bateman con Violet, Rebecca Hall con Passing y Maggie Gyllenhaal con The Lost Daugther. 2021 también cerró con blockbusters polémicos: las aguas están divididas con Matrix: resurrecciones (pulgar al medio), Spiderman: sin camino a casa (pulgar arriba) y No miren arriba (pulgar abajo). El cine peruano destacó con Manco Cápac, Canción sin nombre y Distancia de rescate. Un mundo para Julius fue irregular, Contactado fue interesante y entre las comedias comerciales funcionó Medias hermanas.

De lo mejor de 2021. El poder del perro, Minari, Malcolm y Marie, La crónica francesa, Rey Richard, The Beatles: Get Back. Foto: composición/difusión

Aquí va la lista de “lo mejor entre lo disponible en el Perú en 2021 para el gran público”.

1. El poder del perro (Jane Campion)

2. Otra ronda (Thomas Vinterberg)

3. Minari (Lee Isaac Chung)

4. El padre (Florian Zeller)

5. Fue la mano de Dios (Paolo Sorrentino)

6. The Beatles: Get Back (Peter Jackson)

7. First Cow (Kelly Reichardt)

8. Pig (Michael Sarnoski)

9. La crónica francesa (Wes Anderson)

10. Nomadland (Chloé Zhao)

11. Rey Richard (Reinaldo Marcus Green)

12. El caballero verde (David Lowery)

13. The Rescue (Elizabeth Chai Vasahelyi, Jimmy Chin)

14. Annette (Leos Carax)

15. Evangelion: 3.0+1.0 Triple (Hideaki Anno)

16. La madre del blues (George C. Wolfe)

17. El último duelo (Ridley Scott)

18. Malcolm y Marie (Sam Levinson)

19. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (Destin Daniel Cretton)

20. El tigre blanco (Ramin Bahrani) ❖