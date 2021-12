El futuro es hoy, por Marisa Glave

La educación, la alimentación, el cuidado que le demos a las niñas, niños y adolescentes marcará el tipo de ciudadanía que tengamos en el futuro. Si queremos una sociedad sana, pacífica e integrada, es central que todas y todos crezcan en ambientes seguros, con espacio y tiempo para aprender, leer y jugar, así como para descubrir poco a poco la vida, sin perder de golpe la ingenuidad.

Tristemente, esa no es la realidad de un grupo grande de niñas, niños y adolescentes. Viven en espacios hostiles, condenados a la sobrevivencia, el trabajo forzoso o incluso a la trata, con altas cargas de violencia física y sexual, que las y los llevan a descubrir a muy temprana edad los horrores que puede haber en la vida.

Una gran parte de ellas y ellos están en situación de orfandad. Su madre, padre o ambos murieron. En este tiempo pandémico, miles de huérfanos enfrentaron de golpe una dura realidad, lejos de quienes cuidaban de ellas y ellos, en un momento donde nuestra economía se contrajo y el deterioro del empleo llevó a cientos de miles a la precariedad y a la pobreza. Un tiempo en el que la solidaridad es esencial, pero muchas veces se ve restringida.

Diez mil de ellos reciben hoy una pensión de 200 soles mensuales que sirve para que las familias que los acogen cubran parte de los gastos, sobre todo los de alimentación, educación, salud física y mental. Pero 10 mil no es ni de cerca el total de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad en el país que requieren apoyo. Excluyendo a quienes están en casas de acogida y/o reciben algún tipo de pensión tras la muerte de sus padres, el MIMP calcula que hay aún 85 mil de ellas y ellos sin ningún tipo de atención.

La ministra Anahí Durand ha presentado un proyecto de ley que plantea que el Estado amplíe el apoyo económico por orfandad de manera proporcional. Que empiece atendiendo a un 30% adicional, es decir, 25 mil más, hasta llegar el 2027 a atender al 100%. El proyecto incluye un sistema de monitoreo y acompañamiento de parte del Inabiv para garantizar su seguridad.

Este proyecto aún no es debatido en el Pleno. El Congreso corre para hacer vacancias, pero no para atender a nuestras huérfanas y huérfanos. Ojalá la ceguera política no bloquee esta buena iniciativa. Tampoco el populismo barato, que puede tildar de moderada la propuesta y pretender ampliar aceleradamente la atención y termine bloqueando la iniciativa por no conseguir el presupuesto necesario. El esquema de la ministra ya fue aprobado por el MEF y podría empezar a operar el mismo 2022.