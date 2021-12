Bicentenario sin personaje del año, por Augusto Álvarez Rodrich

Una de las expresiones de mayor desazón de los peruanos con el año 2021 que hoy termina, lleno de complicaciones, pero que, peor aún, nos deja con mucha incertidumbre sobre el futuro, es la ausencia de eso que con frecuencia se elige al final del período: el personaje del año.

Datum hizo la pregunta tradicional de quién es el personaje del año 2021, y lo que obtuvo fue un resultado que confirma la ausencia de referentes que entusiasmen e ilusionen a los peruanos.

El presidente Pedro Castillo apareció en primer lugar, pero con solo 8%, un indicador muy por debajo de quienes votaron por él en la segunda vuelta, como evidencia de la profunda desilusión que ha generado su estilo extravagante de ejercer la presidencia de la república, sobre lo que se puede decir que, siendo generosos, no da la talla.

Expresión de lo anterior es que Castillo también encabeza, pero con porcentaje casi cuatro veces mayor, la respuesta del personaje cuya piñata se quemaría en el año nuevo: 30%

El segundo puesto es también un ínfimo 3% para Gianluca Lapadula, cuya novedad de su incorporación a la selección peruana de fútbol ha contribuido a que resurja la ilusión –aún muy complicada– de ir por segunda vez consecutiva a un mundial.

Pero, de ahí en adelante, los potenciales personajes del año reciben una respuesta que es inferior al margen de error de la encuesta: Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Mario Vargas Llosa, Ricardo Gareca, Keiko Fujimori, Paolo Guerrero y Julio Velarde.

El gran ganador como personaje del año, con nada menos que 41%, es ‘ninguno’, mientras que 30% no sabe.

El 2021 no fue fácil para los peruanos. Ocurrió tras otro año muy complicado como fue el 2020, el primero de la pandemia. Muchos pensamos que esta plaga se iría este año, pero no fue así, y ahora no es claro que eso sucederá en el 2022 que arranca mañana.

Sin perjuicio de ello, no se puede dejar de lado la capacidad infinita de resiliencia de los peruanos, con el tesón para capear la adversidad, y enfrentar la incertidumbre a pesar de todo. Por ello, este 2021, el personaje del año son los peruanos. Como siempre. Feliz 2022, con salud, para los lectores de esta modesta columna.

