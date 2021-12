¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, por Lucia Solis

bell hooks y Joan Didion, que murieron con apenas ocho días de diferencia, fueron en vida dos escritoras y activistas feministas estadounidenses de las ligas mayores. Este año se termina con la pérdida de dos figuras clave para la construcción (y deconstrucción) de los diferentes feminismos, con la sensación de que quedamos un poco huérfanas, huérfanes.

Didion, la maestra del ensayo y del fuego en sus palabras, que nos abrazó con su propio duelo, con la ternura que solo su escritura podía darle al dolor. Ella, para quien lo ‘’personal es político’' no solo era una consigna feminista, sino un estilo de vida, se ha ido; al menos de este plano físico porque seguirá siendo la heroína de quienes hallaron en su arte una forma de identificación.

hooks, que desde su forma de nombrarse era ya contestaria, hablaba del amor como una forma de revolución, del amor como verbo y no como como sustantivo, de la inclusión, de que las conquistas feministas se hacen entre todes (y todos) o no son genuinas, que las opresiones van más allá del sistema sexo-género que a veces, muchas veces, hace que olvidemos nuestros privilegios, que la opresión abarca la clase y la raza; y que todas ellas se entraman en diferentes niveles de explotación que solo el feminismo logrará señalar y vencer. Qué bien le haría a muchos ‘’reales hombres de izquierda’' comprender este postulado.