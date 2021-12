La oferta y la demanda en el transporte

El propio Tribunal Constitucional no observó la Ley 31096 enviada por el Ejecutivo. Luego, por insistencia, el Congreso pasado aprobó la norma que liberaliza el servicio de taxi colectivo en el resto del país a excepción de Lima y Callao. Esta iniciativa legislativa fue promovida por el excongresista de Acción Popular Luis Simeón, con el apoyo de la bancada fujimorista.

La votación del TC fue ajustada. Cuatro magistrados señalaron que la ley, aunque dejaba que un servicio sin mayor control de calidad ingresara a brindar transporte a los usuarios, no era inconstitucional porque en algunas regiones y localidades del país no existía oferta suficiente. La restricción es que este servicio no puede operar ni en la capital ni en el principal puerto, porque en estos lugares sí hay suficiente transporte para cubrir la demanda.

Esta es la génesis de la disposición emanada del MTC que abre un padrón de inscripción de choferes de taxi colectivo, que servirá de punto de partida para el cumplimiento de la norma aprobada por el Parlamento.

Los choferes tendrán 30 días para anotarse en esa nómina, deberán cumplir las especificaciones de la norma y a partir de allí podrán operar en el resto del país. Hasta allí, se trata de dar trámite a una disposición emanada del Legislativo que el Ejecutivo observó, por lo que se envió al TC para que determinara su constitucionalidad.

¿Qué parte resulta cuestionable? Primero, que no inserta la propuesta en un esquema integral de transporte público que mejore el caos, dé más garantías al usuario y responda a las exigencias actuales de la pandemia: distancia social, aforos, choferes vacunados. Pareciera que se trata de una apertura en respuesta a la oferta y la demanda, sin límites de calidad y sin mayores estudios.

También genera sorpresa y sospecha que se encargue a Sutran, ente creado para fiscalización del transporte terrestre, que sea el nuevo gestor del padrón y que se encargue no de supervisar, sino de promover la apertura sin mayor horizonte que el de atender la demanda insatisfecha en provincias.