Diplomacia emprendedora de Boric, por Maite Vizcarra

La llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile no solo es un hito político para el país sureño, sino que puede significar un hito para el multilateralismo regional enfocado en la nueva diplomacia del siglo XXI, vinculada con la innovación tecnológica, cambio climático y la economía creativa. Y esa es una buena noticia.

Ya antes he explicado que la agenda de relaciones exteriores de países como el Perú debería orientarse a beneficiar más a los ciudadanos de a pie, por lo que temas como el emprendimiento, la innovación tecnológica entre otros, son los que habría que priorizar. No en vano, Boric anunciaba en su campaña presidencial que Chile se tornaría en un país líder que busque impulsar el desarrollo de hub tecnológicos con sus vecinos y a través de ciudades fronterizas. El eje Tacna-Arica puede verse beneficiado de esta visión, a través de un hub metal mecánico y/o minero, por ejemplo.

El novísimo presidente chileno también acuñó el término “política exterior emprendedora”, y con ella busca potenciar la innovación del cuerpo diplomático propiamente, dotándolo de nuevas herramientas y narrativas que se centren en construir consensos regionales y globales ad hoc, entorno a recursos naturales globales, tales como los océanos y mares.