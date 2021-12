Refuérzate contra ómicron, por Percy Mayta-Tristán

El lunes 20 el ministro de Salud anunció que se iniciaría la dosis de refuerzo a los tres meses después de tener la segunda dosis como parte de la respuesta a la llegada de la variante ómicron al Perú. Esta es una medida acertada porque busca incrementar la protección contra infección ante una variante que ha demostrado tener una mayor transmisión y alta capacidad de infectar a personas que tuvieron COVID-19 o que han tenido su esquema completo.

Esto no significa descuidar que aquellas personas que no se han vacunado tengan sus dos dosis, pues los casos graves con ómicron, como con otras variantes, se dan principalmente en personas no vacunadas.

Inglaterra, Escocia y Alemania han modificado también su política de vacuna de refuerzo disminuyendo el tiempo a tres meses como respuesta a la ola de contagios que están sufriendo por ómicron. Una de las evidencias es un reciente ensayo clínico que evaluó 7 vacunas aplicadas 10 a 12 semanas después de la segunda dosis con la misma o diferente vacuna del esquema inicial, demostró que aplicar el refuerzo y combinar vacunas antes de los tres meses es seguro (no hay más reacciones adversas que las conocidas) y que produce mayor respuesta inmune.

Otros estudios han encontrado que la protección contra infección por ómicron cae en personas con 2 dosis de cualquier vacuna y que se recupera cuando se tiene 3 dosis. La protección contra enfermedad grave y muerte sigue siendo alta.

Dado el crecimiento exponencial de casos en donde llega ómicron, aumentar la protección contra infección ayuda a desacelerar la velocidad de contagios y reducir el número de personas susceptibles. Asimismo, en un sistema de salud que se satura rápido como el peruano, no podemos darnos el lujo de tener demasiados casos a la vez.

Por ello, si cumples con los tres meses después de tu segunda dosis, o si no tienes tus dos dosis completas, es importante que vayas pronto a vacunarte.