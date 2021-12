Matrix: Resurrecciones, por Sandro Mairata

Matrix: Resurrecciones es un irregular ejercicio de nostalgia que salda algunas deudas con sus seguidores con uno que otro traspié. Para quienes hasta ahora sienten cólicos pensando en las dos secuelas del 2003, buenas nuevas, no se habla más del Arquitecto, no hay escenas con un evidente Neo animado por computadora. Pero continuando el peligroso camino de otras franquicias agonizantes como en su momento Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) y este año Ghosbusters: El legado, Resurrecciones apela a la fórmula del reenganche marketero: contar la historia de nuevo, vivir de autorreferencias y sembrar nuevas secuelas.

Neo y Trinity deberán vencer a los agentes de la Matriz con la ayuda de Morfeo y un puñado de andrajosos rebeldes que visten de sofisticados guerreros en el mundo virtual. Hasta ahí nada nuevo. A favor están los años de notas acumuladas por Lana Wachowski, quien saca de la manga varios trucos que funcionan a veces sí y otras no. Cuando sí, esta nueva Matrix se burla de sí misma y del culto pop a sus premisas, entreteniendo; también provee acción que no se siente imitación de nada, recordemos que estamos con los inventores del bullet-time. Cuando no, se abusa del fan service y nuestra paciencia con discursillos que hubieran podido descartarse.

Se dice que los fans perdonan todo pero se olvida que hay varios tipos de fans. Están los puristas que no perdonan nada; para ellos cualquier desliz será traición. En ese sentido, Resurrecciones es fiel a la propuesta de agitar, emocionar y exasperar. Sin su hermana Lilly al lado, Wachowski exprime nuevas posibilidades digitales a la tecnología disponible y la escena de pelea en el Simulatte bar tiene vistos de ser referenciada a futuro. No se esperaba menos. Los nuevos y antiguos espectadores tampoco escaparán a la ansiedad por ver al fin juntos a Neo y Trinity –a estas alturas la más famosa power-couple del ciberpunk– pateando agentes como antaño.

Algo más en contra: a lo largo de la película, nos piden, nos insisten en que veamos todo lo anterior para no quedarnos fuera de la fiesta (¿había otro agente Smith? ¿Niobe joven? ¿Monica Bellucci estuvo en Matrix? ¿Quién es ese indigente que grita como francés?).

Desde su estreno en 1999, el mundo de Matrix ha adquirido significados más amplios. Antes Larry y Andy, las hermanas transgénero Lana y Lilly Wachowski contrabandearon su imposibilidad de ser ellas mismas en esos tiempos. Y desde una mirada política, “humano despierto” es el rótulo que usan conspiranoicos y antivacunas para sentirse liberados de lo que consideran una opresión global en marcha. Matrix: Resurrecciones nos devuelve al origen de mucha de la cinematografía digital de hoy y a los discursos de una liberación que solo dependía de nosotros.

