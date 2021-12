Desgobernados

Federico Rosado, docente

Un año más a las décadas de desgobierno en el departamento de Arequipa.

Recordaré, otra vez, aquella ocasión en la que una señora decía con una precisión contundente: “lo único que queremos es vivir como gentes”.

La frase era un reclamo a quienes son responsables de que vivamos bien, como gentes.

Las autoridades

Vivir con la certeza que dentro y fuera de mi casa no me robarán. Que al salir a mi trabajo el tránsito sea fluido, y en el menor tiempo posible llegue a mi destino. Que el trabajo que tengo sea estable, con un buen sueldo. Que ante un problema de salud sea atendido con cordialidad y eficiencia en la posta, hospital público o Essalud. Que confíe plenamente en la educación primaria, secundaria y universitaria que están recibiendo mis hijos, que esa formación les asegurará un futuro laboral. Que esos hijos se quedarán a laborar en Arequipa con empleos competitivos porque ahora mismo se están ejecutando proyectos que amplían el horizonte económico, comercial, industrial, etc.

Pero… hoy salí a trabajar, el alcalde distrital aún no termina el reasfaltado y por eso debo caminar cinco cuadras, la combi deberá dar doce vueltas sorteando baches y montículos. Hace seis meses que no culmina la obra.

Ayer… mi tío murió, porque cuando fue al hospital no había oxígeno. Otro familiar me comenta que su operación a la vesícula la han programado para enero del 2023 (por si acaso, no es un error, 2023).

Ya hablar de proyectos que amplían el horizonte económico… es una pérdida de tiempo.

Por eso estoy pensando en que mis hijos se vayan a otro país, donde sí hay futuro.

En Arequipa, cada año, no vivimos como gente.