Poca inversión regional

En procura de dinamizar la economía nacional y lograr así la reactivación económica, el Gobierno central determinó que debía inyectarse más presupuesto a los gobiernos locales y regionales para inversión pública. La ejecución, sin embargo, ha sido baja. En el caso de gobiernos regionales, casi al cierre del año, es de 58,8% y el de los gobiernos locales, 54,3%.

¿De qué montos de inversión estamos hablando? Pues de unos 24.080 millones de soles en el caso de los gobiernos locales. Corresponde al 43,7% de todo el presupuesto modificado para inversión pública. En el caso de los gobiernos regionales, les corresponde un 18% de ese presupuesto, es decir unos 9,940 millones de soles.

De los dos montos asignados se ha logrado superar un poco más del 50%. Según datos de Comex –con fuente de información del MEF-, alrededor de un tercio de los distritos del país (626) han gastado menos de la mitad de su presupuesto asignado.

Si se mira el panorama regional, las regiones con mayor avance de su obra pública son San Martín y Moquegua. La primera con 83% de ejecución de su presupuesto y la segunda con el 81%. Se ubican en el extremo de peor ejecución Puno y Cajamarca, con 35% la primera y 38% la segunda. Si seguimos desagregando, de los 5.305 proyectos que están bajo la gestión de los gobiernos regionales, 1.404 proyectos (es decir el 26%) tienen 0 soles ejecutados.

¿Qué representa no haber gastado el presupuesto destinado a inversión pública? Pues que las obras destinadas directamente en beneficio de la población no se realizaron. Se trata de proyectos de salud y educación, servicios de agua y desagüe, obras de infraestructura como puentes y carreteras, que además generan puestos de trabajo temporales para una población de la región o la localidad que no tiene empleo, producto de la pandemia.

Lo más paradójico es que se trata de regiones con altos índices de pobreza, desnutrición, y que carecen de cobertura de servicios básicos como electricidad o agua potable. La obra pública está destinada a cubrir esas carencias con una mayor presencia del Estado.

Es fundamental que se hagan desde el Gobierno central los mayores esfuerzos en mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y locales, mientras se destraban los proyectos de inversión, paralizados por diversas razones a lo largo del país. La reactivación económica no será posible mientras no se logre dinamizar la gestión de los gobiernos subnacionales.