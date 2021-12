Una nueva oportunidad para Pedro Castillo, por Augusto Álvarez Rodrich

La censura al ministro de educación Carlos Gallardo le ofrece al presidente Pedro Castillo una nueva oportunidad para recomponer el gabinete ministerial para enfrentar el próximo año, en el que una de las principales incógnitas es si él podrá terminar el 2022 en la presidencia de la república.

Todas las oportunidades que Castillo ha desaprovechado para enmendar el rumbo de su gobierno llevan al pesimismo, pero nunca hay que perder la esperanza de que eso ocurra algún día.

La manera como el presidente Castillo podría aprovechar el momento es con un nuevo gabinete, empezando por PCM debido a que, lamentablemente, el liderazgo que Mirtha Vásquez pudo haber ejercido para ordenar un gobierno caótico se ha erosionado, especialmente por ni siquiera hacer cumplir el ofrecimiento de que el presidente Castillo revele la lista de visitantes a la casa de la calle Sarratea, como los proveedores y contratistas del estado a los que frecuenta.

En el MEF se requiere alguien que proyecte confianza en la inversión. Castillo ya le ha ofrecido el ministerio a un profesional muy capaz, quien no aceptó por no tener seguridad de contar con otros ministros que le den consistencia al gabinete, algo que el presidente aún no se da cuenta que es necesario. Pedro Francke lo haría mejor en el Midis.

También se necesita, en el contexto de tantas acusaciones de corrupción al presidente, un nuevo ministro de justicia con una sólida imagen anticorrupción, en vez de un limpiador de la imagen de Castillo como Aníbal Torres. Ahí podría ir Avelino Guillén.

Finalmente, se requiere un nuevo ministro de educación, donde sería bien recibido el regreso de Juan Cadillo; cambiar al titular del MTC Juan Silva por alguien que relance la reforma del transporte público en vez de retrocederla; del MEM Eduardo Gonzales para no tener en ese ministerio clave para la economía a un promotor del conflicto en vez de la inversión; de trabajo para contar ahí con alguien que realmente lo promueva, a diferencia de lo que hace Betssy Chávez; y en el de la mujer para tener ahí a alguien que realmente defienda los derechos de la mujer y ayude a reducir la equidad de género en el plano laboral, en contraste con lo que hace y no hace Anahí Durand.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.