¿Qué es hoy un no vacunado?, por Mirko Lauer

Por largo tiempo no vacunado aludía casi exclusivamente a alguien que todavía no había llegado a la vacuna. Pero luego los significados se han multiplicado hasta incluir a quienes siguen en la cola de la inmunidad, a quienes se niegan a recibir la vacuna en virtud de sus ideas, y a los que simplemente no quieren tomarse la molestia.

A medida que la vacunación se ha expandido en el mundo, la reacción antivacuna se ha ido haciendo más visible. En algunos países del norte la resistencia a la jeringa ha cobrado los visos de un movimiento político. En los EEUU la diferencia en vacunación más o menos sigue las líneas de la divisoria entre demócratas (pro) y republicanos (contra).

Para algunos los repuntes de la epidemia y la llegada de la cepa ómicron fueron la prueba de que las vacunas no funcionan. Sin embargo los laboratorios pronto empezaron a revelar que los vacunados tienen mucho mejores defensas frente al contagio de ómicron, además de las que ya tienen frente a la cepa delta.

Pero uno de los problemas frente a la actitud antivacuna es su tendencia a resistirse no solo a la vacuna, sino además también los argumentos para aplicársela. Que los nuevos contagiados sean en su inmensa mayoría personas sin vacuna (o una sola dosis) no ha impactado mucho en los remisos a la inmunización.

Mucho más están influyendo las nuevas normas que impiden el acceso de los no vacunados a espacios públicos. Esto a su vez está creando problemas de orden público. Los bloqueados apelan a sus derechos ciudadanos, sin reparar en que su negativa a vacunarse implica un riesgo de contagio para los demás ciudadanos, vacunados o no.

La actitud antivacuna es tan vieja como la vacunación misma, que empezó en el siglo XVIII. Siempre ha tenido sus raíces en una incomprensión de cómo funciona la vacuna misma, y en una postura anticientífica. En los últimos tiempos ha empezado a darse una confluencia entre el rechazo a la vacuna y el activismo de grupos de la extrema derecha.

En el Perú la exigencia del carnet de vacunación ha producido un salto en la asistencia a los vacunatorios, indicio de que aquí el problema está más en la indolencia que en la ideología.