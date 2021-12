Permitir los bloqueos no es impunidad, por Augusto Álvarez Rodrich

Me querían quitar el sombrero, que no entrara a Palacio con sombrero y les digo, si me quitas el sombrero, como yo soy autoridad, te voy a sancionar, y ya no se atrevieron. ¿Qué creen que me hacen en Lima cuando voy caminando? Los pitucos se tapan la nariz. Pedro Castillo a Andrés Manuel López Obrador.

No es impunidad, a veces hay que permitir, hay que ceder ante la posición intransigente de las empresas. Ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales, sobre el bloqueo de carreteras.

Hay una actitud pusilánime de este gobierno. Baltazar Lantarón, gobernador de Apurímac, sobre la paralizaciones de Las Bambas.

Los ministros podríamos ganar menos, por lo menos la mitad. Pedro Francke.

El gobierno no se debe dormir en sus laureles. Verónika Mendoza.

Yo coordiné con Karelim López. Ella gestionó todo. Brenda Carvalho sobre quién pagó su show en la fiesta de cumpleaños de la hija de Castillo en palacio.

Yo soy más planificadora, y el presidente Castillo reacciona mucho más rápido. Premier Mirtha Vásquez.

Tampoco es cierta la evidencia científica de las vacunas. Congresista de Perú Libre Margot Palacios.

Señora Mirtha Vásquez-PCM, si va a usar la frase de mi despacho congresal, mínimamente me avisa, por favor. Guido Bellido reclamando la autoría de la frase ‘Siempre con el pueblo’.

Fue un detonante el abrazo entre Bellido y la señora Alva. No había diferencia entre la izquierda y la derecha. Betssy Chávez sobre su renuncia a Perú Libre.

Ante la renuncia de tres integrantes del grupo parlamentario que ingresaron con Perú Libre, puede decir que el partido propiamente no ha sufrido ninguna baja. Vladimir Cerrón.

Ya depende de la oficina de la presidencia hacer los trámites correspondientes para presentar estas documentaciones. El registro oficial de esa casa no existe. Lo que podría hacerse es un ejercicio de que el presidente puede recordar qué personas lo visitaron. Mirtha Vásquez sobre la lista de visitantes a la casa de Breña, que ofreció hace semanas.

Es muy posible que los nuevos ministros que lleguen estén en su línea de izquierdismo semirresponsable. Mirko Lauer sobre la premier Vásquez.

