Spider-Man: sin camino a casa, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

La nueva cinta de Spider-Man es realmente excelente. Un brillante ejercicio de cinematografía mainstream que será atacada desde el negacionismo amargado por su fan service o por su sola existencia, pero que se defiende por sí sola. En la función a la que asistí no se sentía tanta emoción desde Avengers: Endgame (2019), o la primera Avengers de hace unos diez años. A mi lado los espectadores gritaron, aplaudieron, lloraron, se tomaron las manos. Spider-Man: sin camino a casa hace valer cada centavo invertido.

Es también la primera cinta de Spider-Man que referencia títulos como Un nuevo universo (Into the Spider-Verse, 2018), hasta hoy la mejor cinta del superhéroe arácnido, y que en su narrativa y escenas extras incluye referencias concretas a Venom y a las series Daredevil, What If...?, WandaVision y a la distancia, Hawkeye, algo que antes se evitaba. “Las series van por un camino, las películas por otro” era la regla tácita, con raras excepciones. Por si fuera poco, también es la primera cinta que puede contarse como parte del Universo Cinemático Marvel, directo allá arriba con las mejores como Avengers 1, Shang-Chi, Black Panther, Endgame o Iron Man 3.

La dupla de guionistas Chris McKenna y Erik Sommers ponen toda su experiencia acumulada en cintas como The Lego Batman Movie y Ant-Man and The Wasp para remediar los pendientes de los dos títulos previos de la era Tom Holland, que también escribieron. De hecho, Spider-Man: lejos de casa (2019) es uno de los peores títulos sobre Peter Parker, así que aquí todo esta milimétricamente recalibrado.

Peter Parker (Holland) quiere remediar el daño que la revelación de su identidad ha causado en su círculo cercano y para ello le pide a Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) un “hechizo” que sale mal, convocando una galería de villanos conocidos. Peter toma un camino inesperado: ¿y si pudiéramos ‘curar’ la maldad de nuestros enemigos? Esta pregunta se extiende para reflexionar sobre aquellas realidades como la muerte, destinadas a ser, o la naturaleza de las personas versus los caminos de las decisiones personales.

El poder de la amistad, la importancia del trabajo en equipo, el no rendirse sin siquiera intentarlo; todos pueden ser tópicos educativos o “infantiles” pero recordemos que Spider-Man es el “amigable vecino” de todos. El guion brinda amplios espacios para que ni Marisa Tomei como la tía May ni los amigos MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon) sean adornos; Cumberbatch cumple como siempre. Pero se luce sin discusión Willem Dafoe como el Duende Verde y Alfred Molina le da al Dr. Octopus nuevas dimensiones.

Las mejores secuencias están reservadas para “los refuerzos” que recibe Peter. No habrá decepciones. Es todo lo que se esperaba.❖

