Representación e inclusión, por Lucia Solis

El pasado 3 de diciembre se celebró en todo el mundo el Día de las Personas con Discapacidad con el propósito de reafirmar la necesidad de promover sus derechos y su bienestar en todos los ámbitos y aspectos de la sociedad. Los medios de comunicación son uno de ellos, un espacio crucial para la representación diversa e inclusiva de las personas con discapacidad, así como para, idealmente, erradicación de los estereotipos alrededor de ellas.

Andrea Burga, periodista, activista y mujer con discapacidad visual, considera que los medios de comunicación reflejan las dinámicas sociales que enfrentan las personas con discapacidad y, muchas veces, replican prejuicios que contribuyen a una mayor estigmatización.

Existe una contradicción en la forma en que se les representa en los medios. Se les considera superhéroes, modelos de superación, como si solo existieran para inspirar a los demás; pero a la vez se las describe como personas dependientes, incapaces de tomar sus propias decisiones. Esta representación fortalece los estereotipos y dificulta su acceso al mercado laboral, específicamente, para que puedan desarrollarse como periodistas y comunicadores.

‘’Los espacios periodísticos no son muy accesibles para todas las personas con capacidad o no contemplan ajustes razonables o adaptaciones. En general, los espacios para las personas con discapacidad no suelen ser muy inclusivos, no incluyen rampas, computadoras con lectores de pantalla, subtitulado para personas sordas. En ese contexto de barreras constantes es muy difícil que puedan desempeñarse. Y no solo en el ámbito de las comunicaciones, sino en todo’', señala la periodista.