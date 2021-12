Turbulencia que aún no se ha disipado, por Augusto Álvarez Rodrich

El presidente Pedro Castillo se equivocaría si creyera, por la gaffé de ‘Cuarto poder’, que el piso de su gobierno está parejo y la estabilidad garantizada.

Luego de la estupenda primicia de hace 15 días de ‘Cuarto poder’, que reveló las citas clandestinas del presidente en la casa de la calle Sarratea en Breña, la semana pasada dejó correr la expectativa, alentándola, incluso durante el programa, de que esa noche saldrían las pruebas contundentes de la vinculación de Castillo con la corrupción, lo cual no sucedió ni por asomo.

Cuando en medio de los rumores crecían las bancadas que apoyarían la aceptación de la moción de vacancia, incluso con muchos más de los 52 votos requeridos, acercándose quizá a los 87 de la guillotina, la gran distancia entre lo que se pensó que ocurriría en la televisión, y lo que no ocurrió, desinfló la destitución en progreso.

Más allá de que no se puede descartar que en el futuro aparezca un nuevo y real bombazo periodístico sobre la vida tan desordenada en el gobierno, y de que los encuentros nocturnos en Breña aún no han sido esclarecidos y requieren una investigación y explicación que el presidente aún no ofrece, la turbulencia no se ha disipado.

Más allá de que es evidente que hay fuerzas políticas que ya cruzaron el Rubicón y que se han lanzado irrevocablemente a la destitución de Castillo, su gobierno aún tiene graves problemas.

Por un lado, este gobierno tiene muchas personas interesadas en hacer lo que siempre ocurre en el Perú: llenarse los bolsillos usando su cercanía formal o informal con el estado. Y algunos de esos forajidos son muy cercanos al presidente. Por ejemplo, Bruno Pacheco, de quien Castillo no toma distancia.

Por el otro lado, el problema de Castillo es que su gobierno es un desastre, sin orden, rumbo, prioridades, ni consistencia, por carecer del liderazgo suyo; por estar conformado por un equipo que no da la talla para una gestión pública mínima; y por no contar con las alianzas políticas básicas. Esto se agravaría si el apoyo de Vladimir Cerrón contra la vacancia implica el peaje para recapturar el gobierno.

El presidente Pedro Castillo debe darse cuenta de que, hasta ahora, el principal promotor de su vacancia se llama Pedro Castillo.

